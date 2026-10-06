Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yargı kararlarına müdahale konulu yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde HSK kararıyla açığa alınan ve hakkında soruşturma izni verilen, daha önce İstanbul'da görev yapan Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı Bayram Gülhan, "rüşvete aracılık" ve "örgüte bilerek yardım etme" suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

"ÖNCEDEN BİLGİ VERDİĞİ" İDDİALARI DOSYADA

Bayram Gülhan'nın, 2022 yılında Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'ye, menfaat karşılığında soruşturmaya ilişkin önceden bilgi verdiği de dosyadaki iddialar arasında yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul adliyelerinde para karşılığında yargısal süreçlere müdahale edildiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve örgüt soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı Bayram Gülhan hakkındaki detaylar da ortaya çıktı.

GÜLHAN'IN DA OLDUĞU 5 HAKİM VE SAVCI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Eski hâkim B.K.'nın da arasında olduğu 8 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan'ın taraf olduğu icra davasına da rüşvet çarkı üzerinden müdahale edildiği saptanmış, aralarında Savcı Bayram Gülhan'ın da olduğu 5 hâkim ve savcı görevden uzaklaştırılmıştı.