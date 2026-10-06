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Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor? AK Parti’den dikkat çeken İzmir paylaşımı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor? AK Parti’den dikkat çeken İzmir paylaşımı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar siyaset kulislerini hareketlendirdi. Tugay’ın 7 Ekim’de düzenleneceği belirtilen törende AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü. AK Parti’nin yayımladığı videoda İzmir’deki çöp sorununa ilişkin görüntülere yer verildi. Çöp yığınlarının ardından “07.10.2026” tarihi öne çıkarılırken, devamında aynı alanların çiçeklerle kaplandığı görüntü kullanıldı. Paylaşım, Tugay hakkındaki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe İzmir'deki son kulis bilgilerini canlı yayında paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar siyaset kulislerini hareketlendirdi. Tugay'ın 7 Ekim'de düzenleneceği belirtilen törende AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR? AK PARTİ'DEN SİYASET GÜNDEMİNİ SALLAYAN İZMİR PAYLAŞIMI

AK PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN İZMİR PAYLAŞIMI

AK Parti tarafından yayımlanan görüntülerde İzmir'deki çöp sorununa ilişkin karelere yer verildi. Videoda çöp yığınlarının bulunduğu görüntülerin ardından "07.10.2026" tarihi öne çıkarılırken, devamında aynı alanların çiçeklerle kaplandığı bir görüntü kullanıldı. Öte yandan videonun sonunda "İzmir'in dağlarında çiçekler açar" melodisinin çaldığı görüldü. Partiden gelen dikkat çekici bir paylaşım tartışmaları daha da alevlendirdi.

AK Parti’nin İzmir paylaşımı siyaset kulislerini hareketlendirdi (X)AK Parti’nin İzmir paylaşımı siyaset kulislerini hareketlendirdi (X)

GÖZLER 7 EKİM'E ÇEVRİLDİ

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağına ilişkin iddialar henüz resmi bir açıklamayla kesinleşmiş değil. AK Parti'nin İzmir temalı paylaşımının ardından gözler 7 Ekim'de yapılacağı belirtilen törene çevrildi. Tugay veya AK Parti'den olası bir resmi açıklamanın iddialara netlik kazandırması bekleniyor.

İZMİR AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

İZMİR'DE 3 AYDIR KONUŞULAN TEK GÜNDEM: HİZMET EKSİKLİĞİ

AK Parti'nin yayınladığı videonun sahadaki yansımalarını değerlendiren A Haber Muhabiri Sefer Ayçe, "Yaklaşık 3 aydır İzmir'de en çok konuşulan konu bu. Temmuz, Ağustos, Eylül de dahil olmak üzere sokakta dört kişiden üçü, hatta bazen dördü bu meseleyi konuşuyor. Bugün yayınlanan video da bu sürecin son halkası olarak görülebilir" ifadelerini kullandı.

A Haber Muhabiri Sefer Ayçe, İzmir’de son aylarda en fazla konuşulan konulardan birinin belediyecilik hizmetleri olduğunu aktardı. (ahaber.com.tr)A Haber Muhabiri Sefer Ayçe, İzmir’de son aylarda en fazla konuşulan konulardan birinin belediyecilik hizmetleri olduğunu aktardı. (ahaber.com.tr)

İZMİR'DE KRİTİK BİR EŞİĞE GELİNDİ

Kentin temel belediyecilik hizmetlerinden mahrum kaldığına dikkat çeken Sefer Ayçe, "30 yıldır burada gazetecilik yapıyorum. İzmirlilerin yıllardır özlediği bir hizmet var ancak 15-20 yıldır bu hizmet verilmiyor. Yıllardır çöpleri, trafiği, Körfez'in kirliliğini ekranlara taşıdık. Buca çöp, Karşıyaka çöp... Artık İzmir'de hizmet noktasında bir eşiğe gelindi" sözleriyle kentteki genel atmosferi özetledi.

Tugay'ın programına dair ulaştığı bilgiyi paylaşan Sefer Ayçe, "En son bildiğim yurt dışında olduğuydu ve doğrudan Ankara'ya geleceği yönünde aldığım bilgi vardı" yanıtını verdi.

Cemil Tugay’ın olası parti değişikliğinin gerçekleşmesi halinde İzmir siyasetinde yaklaşık 27 yıl sonra bir ilk yaşanacak (ahaber.com.tr)Cemil Tugay’ın olası parti değişikliğinin gerçekleşmesi halinde İzmir siyasetinde yaklaşık 27 yıl sonra bir ilk yaşanacak (ahaber.com.tr)

27 YIL SONRA İLK OLACAK

Ayçe ayrıca "Bu durum gerçekleşirse yaklaşık 27 yıl sonra bir ilk olacak. Tire ve Bayındır iddiaları kesinlikle masada var. Geçtiğimiz günlerde Foça ve Çiğli de konuşulmuştu. İzmir siyasetinde taşlar yerinden oynuyor, ibre tamamen yön değiştiriyor. Şehir köklü bir değişime doğru gidiyor" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN KABUL ETMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etmişti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etmişti. (AA)

TUGAY'DAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından sanal medya hesabından açıklama yaptı. Tugay açıklamasında, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir'imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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