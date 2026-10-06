AK Parti tarafından yayımlanan görüntülerde İzmir'deki çöp sorununa ilişkin karelere yer verildi. Videoda çöp yığınlarının bulunduğu görüntülerin ardından "07.10.2026" tarihi öne çıkarılırken, devamında aynı alanların çiçeklerle kaplandığı bir görüntü kullanıldı. Öte yandan videonun sonunda "İzmir'in dağlarında çiçekler açar" melodisinin çaldığı görüldü. Partiden gelen dikkat çekici bir paylaşım tartışmaları daha da alevlendirdi.

AK Parti'nin yayınladığı videonun sahadaki yansımalarını değerlendiren A Haber Muhabiri Sefer Ayçe , "Yaklaşık 3 aydır İzmir'de en çok konuşulan konu bu. Temmuz, Ağustos, Eylül de dahil olmak üzere sokakta dört kişiden üçü, hatta bazen dördü bu meseleyi konuşuyor. Bugün yayınlanan video da bu sürecin son halkası olarak görülebilir" ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağına ilişkin iddialar henüz resmi bir açıklamayla kesinleşmiş değil. AK Parti'nin İzmir temalı paylaşımının ardından gözler 7 Ekim'de yapılacağı belirtilen törene çevrildi. Tugay veya AK Parti'den olası bir resmi açıklamanın iddialara netlik kazandırması bekleniyor.

A Haber Muhabiri Sefer Ayçe, İzmir’de son aylarda en fazla konuşulan konulardan birinin belediyecilik hizmetleri olduğunu aktardı. (ahaber.com.tr)

İZMİR'DE KRİTİK BİR EŞİĞE GELİNDİ

Kentin temel belediyecilik hizmetlerinden mahrum kaldığına dikkat çeken Sefer Ayçe, "30 yıldır burada gazetecilik yapıyorum. İzmirlilerin yıllardır özlediği bir hizmet var ancak 15-20 yıldır bu hizmet verilmiyor. Yıllardır çöpleri, trafiği, Körfez'in kirliliğini ekranlara taşıdık. Buca çöp, Karşıyaka çöp... Artık İzmir'de hizmet noktasında bir eşiğe gelindi" sözleriyle kentteki genel atmosferi özetledi.

Tugay'ın programına dair ulaştığı bilgiyi paylaşan Sefer Ayçe, "En son bildiğim yurt dışında olduğuydu ve doğrudan Ankara'ya geleceği yönünde aldığım bilgi vardı" yanıtını verdi.