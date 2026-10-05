Ataşehir’de yolsuzluk soruşturması: Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli adliyede
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ikinci dalga operasyon tamamlandı. Dijital materyal incelemeleri, HTS ve baz kayıtları ile MASAK hesap hareketlerinin çözümlenmesi sonucu gözaltına alınan ve aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Ataşehir'de yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve diğer 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İkinci operasyonda yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma; 20 Nisan'da tutuklanan şüphelilerin dijital materyalleri, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler, CİMER ihbarları ve tanık beyanları doğrultusunda derinleşti. Rüşvet verdiği öne sürülen şüphelilerin ifadeleri de incelemeye alındı.
HEDİYE KARTI VE DÖVİZLE RÜŞVET TESPİTLERİ
Şüphelilerin HTS ve baz kayıtları ile MASAK hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda, bazı belediye çalışanlarının rüşvet olarak yüksek tutarlı hediye kartları ve döviz aldığına ilişkin tespitler yapıldı.
Soruşturmada bazı firma sahiplerinin de yüksek tutarlı hediye kartları ve döviz verdiği belirlendi.
Dijital materyallerin incelenmesinde ayrıca, bazı belediye çalışanlarının imar ve iskan işlemleri bulunan firma sahiplerine çöp konteyneri aldırarak maddi menfaat sağladığına ilişkin bulgulara ulaşıldı.
Şüphelilerin, 20 Nisan'da tutuklanan bazı kişilerle birlikte soruşturmaya konu suçlara iştirak ettiğine yönelik tespitler de dosyada yer aldı.
İKİNCİ OPERASYONDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 3 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan isimler şöyle:
- Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş
- Belediye başkan yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse
- Eski belediye başkan yardımcıları Murat Korkmaz ve Leyla Terzi
- Ataşehir Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürü Cihan Karakaş
- Belediye çalışanları Mustafa Anıl Altan ve Gülsüm Aslan
- Farklı şirketlerin ortakları Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Yusuf Karademir, Halim Bal ve Ersin Yıldırım
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.