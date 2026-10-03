Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasına zemin hazırlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 17'nci yıl dönümü ve Türk Devletleri İş Birliği Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk dünyasının birlik ve beraberlik vurgusunu yineledi. "Dilde, fikirde, işte birlik" şiarıyla yürütülen kardeşlik yolculuğunun önemine dikkat çeken Erdoğan, teşkilatın temellerinin atıldığı Nahçıvan Anlaşması'nın yıl dönümünü en kalbî duygularıyla kutladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türk Devletleri Teşkilatımızın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 17'nci yıl dönümü ile Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum."