Trump’tan Türkiye’ye CAATSA mesajı: “Kaldırılmasının önünde hiçbir engel yok”

Washington-Ankara hattında uluslararası diplomasinin dengelerini etkileyebilecek açıklamalar peş peşe geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile her zaman temas hâlinde olduğunu ve güçlü bir dostluğa sahip olduklarını vurgularken, Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasının önünde hiçbir engel bulunmadığını belirtti.

Türkiye-ABD ilişkileri ve küresel meselelere ilişkin önemli mesajlar veren ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile her zaman görüştüğünü ve kendisinin yakın arkadaşı olduğunu belirterek, "Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim yakın arkadaşım." dedi.

CAATSA YAPTIRIMLARINDA TARİHİ SİNYAL: "HİÇBİR ENGEL YOK"

İki ülke arasındaki stratejik iş birliği ve savunma sanayisini yakından ilgilendiren başlıklara da değinen Trump, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasının önünde hiçbir engel olmadığını belirtti. Washington'dan gelen bu kritik açıklamalar, dünya kamuoyunda ve diplomasi kulislerinde geniş yankı uyandırdı.