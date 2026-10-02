Kuçuradi'nin ölümünün ardından taziye mesajı yayınlayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye'nin yetiştirdiği kıymetli felsefeci Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Hocamızın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin düşünce hayatında müstesna bir yere sahip olan Sayın Kuçuradi, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle ardında kalıcı bir miras bıraktı. Ailesine, yakınlarına, öğrencilerine, sevenlerine ve tüm felsefe camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

"Türkiye'nin yetiştirdiği değerli felsefeci Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Hocamızın vefatını derin bir teessürle öğrendi. Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla çeşitliliğin özgürlüğü müstesna bir yere sahip olan Sayın Kuçuradi, ürünler ve yetiştirdiği bilgilerle ardında kalıcı bir miras bıraktı. Ailesine, yakınlarına, çocuklarına, yedilerine ve tüm felsefe camiasına başsağlığı diliyorum."

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Kuçuradi'nin ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek şunları söyledi:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (X Platformu / ekran görüntüsü)

ÇELİK: "BÜYÜK BİR DEĞER GERÇEK BİR "REHBER"Dİ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filozof Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Hocaların hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hocamızı kaybettik. Çok üzgünüz. Felsefeyi "insan olma sanatı" olarak anlattı hepimize. İnsan olma sanatını ve insan onurunu korumayı anlatan değerli bir öğretmenden yoksunuz artık.

Hocamız büyük bir değerdi. Gerçek bir "rehber"di. "İnsan olma ve insan kalma" hakkında söylenecek her sözde O'nu hatırlayacağız. Ülkemizin ve herkesin başı sağolsun."

İOANNA KUÇURADİ KİMDİR?

İoanna Kuçuradi, 4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğdu. 1954'te Zapyon Kız Lisesini, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitiren Kuçuradi, 1965'te doktora derecesini aldı. 1965-1968 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesinde görev yaptı. 1970'te doçent, 1978'de profesör oldu.

1969'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kuran Kuçuradi, 2003 yılında emekli oluncaya kadar bölüm başkanlığını yürüttü. 1997'den itibaren Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürlüğünü üstlenen Kuçuradi, aynı merkez bünyesinde kurulan UNESCO Kürsüsünün de sahibi oldu.

Türkiye Felsefe Kurumunun başkanlığını yürüten Kuçuradi, Uluslararası Felsefe Dernekleri Federasyonunda da çeşitli görevler üstlendi ve federasyonun başkanlığını yaptı.

Felsefe, etik, insan hakları ve değerler alanlarında çalışmalar yürüten Kuçuradi, ulusal ve uluslararası çok sayıda kuruluşta görev aldı.

ESERLERİ VE ALDIĞI ÖDÜLLER

Kuçuradi'nin "Nietzsche ve İnsan", "Schopenhauer ve İnsan", "İnsan ve Değerleri", "Etik", "Sanata Felsefeyle Bakmak" ve "Çağın Olayları Arasında" adlı eserleri bulunuyor.

Çalışmalarıyla çok sayıda ödüle layık görülen Prof. Dr. Kuçuradi'ye Goethe Madalyası, Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü ve çeşitli uluslararası onur ödülleri verildi.