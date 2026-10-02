Sivas'ın Divriği ilçesinde 23 gün önce yayladaki çadırdan kaybolduğu ihbarı yapılan 11 aylık Büşra Balıkçı dosyasında kan donduran ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Devlet koruması altındaki kardeşlerin pedagoglar eşliğinde alınan yeni ifadeleri, kayıp vakasının arkasındaki vahşeti gözler önüne serdi. Çocuklar, tutuklu baba Yusuf Balıkçı'nın annelerine uyguladığı şiddet sırasında kucaktaki Büşra bebeğin yere düşerek darbe alması sonucu öldüğünü itiraf ederken, Balıkçı’nın geçmişte çocuklarına ve eşine sık sık şiddet uyguladığı, başka bir çocuğunu 2'nci katın balkonundan attığı iddia edildi.

Diyarbakır'dan, Divriği ilçesi Göndüren köyü İncidere Yaylası'na mevsimlik besicilik için gelen Balıkçı ailesi, 10 Eylül'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 11 aylık kızları Büşra'nın çadırda uyurken kaybolduğunu ihbar etti. Arazide yapılan aramalarda bebeğe ait giysiler bulunurken, jandarmanın derinleştirdiği sorguda anne Elif Balıkçı önce eşinin borçları nedeniyle bebeği para karşılığı sattığını iddia etti, ardından ifadesini değiştirerek, "Kızımı kocam öldürdü, cenazesini taşlık araziye bıraktı" dedi.

Büşra bebek Çiftin devlet korumasına alınan diğer 4 çocuğu ise 'Mavi kazaklı Mehmet' isimli bir kişinin bebeği arabayla Diyarbakır'a götürdüğünü öne sürdü. Bu iddia üzerine Diyarbakır'da yakalanan Mehmet K. HTS kayıtlarında bağ bulunamayınca adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerden baba Yusuf Balıkçı (41) ve Elif Balıkçı (27), 'Çocuk altsoyu kasten öldürme' suçundan, görümce Rahime Budak, görümcenin oğlu Özcan Budak, amca Mehmet Resul Balıkçı ve akraba Mihtad Balıkçı, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ile 'Suçluyu kayırma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.