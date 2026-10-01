Fon soruşturmasında yeni gelişme Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışı çıkış yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında bugün ifadesi alınan Mustafa Yazıcı hakkında karar çıktı. Yazıcı'ya yalnızca yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi. Hakkında bunun dışında herhangi bir tedbir kararı bulunmadığı öğrenildi.