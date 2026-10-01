Kırıkkale Belediyesinde imar ve ruhsat işlemleri sırasında vatandaşlardan para talep edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 3 belediye çalışanı gözaltına alındı.

Kırıkkale belediyesinde kritik operasyon! para hareketleri mercek altında

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında alınan müşteki beyanlarında, bazı müteahhitlerin imar ve ruhsat işlemlerinin geciktirildiği ve işlemlerin sonuçlandırılması karşılığında belediye çalışanlarınca para talep edildiği yönünde iddialar yer aldı.

BANKA HAREKETLERİ İNCELENDİ, SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları incelendi. Yapılan incelemelerde müşteki beyanlarıyla örtüşen para transferleri ile şüphelilerin ve bir şüpheli yakınının hesaplarına gerçekleştirilen çok sayıda para girişi tespit edildi.

Banka hareketleri ile MASAK tarafından hazırlanan raporun birlikte değerlendirilmesinin ardından soruşturma genişletildi.

3 BELEDİYE ÇALIŞANINA OPERASYON

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 1 Ekim 2026'da Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Kırıkkale Belediyesi İmar Müdürlüğü İş Yeri ve Ruhsat Biriminde tekniker olarak görev yapan Recep Zeyrek ve Göksel Çağlayan ile Emlak Biriminde memur olarak görev yapan Ömer Gümüş'ün ikametlerinde ve belediyedeki çalışma odalarında arama yapıldı.

Aramalarda dijital materyallere el konulurken 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Soruşturmanın; para hareketlerinin kaynağının, söz konusu transferlerin imar ve ruhsat işlemleriyle bağlantısının ve varsa diğer şüphelilerin belirlenmesi amacıyla çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.