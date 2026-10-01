İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı uluslararası medya organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, Suriye hükümeti yetkilileri ile Hizbullah yöneticilerinin MİT ev sahipliğinde Türkiye’de görüştüğü yönündeki iddiaları yalanladı. DMM, söz konusu iddiaların tarih, mekan, içerik ve temaslar bakımından gerçeği yansıtmadığını belirterek, paylaşımların “tamamen kurgusal ve spekülatif” olduğunu vurguladı.

DMM, kamuoyunda gündem olan MİT iddialarına ilişkin açıklama yaptı. DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı uluslararası medya organları ve sosyal medya mecralarında yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı uluslararası medya organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Suriye hükümeti yetkilileri ile Hizbullah yöneticilerinin MİT ev sahipliğinde Türkiye'de bir araya geldiği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu paylaşımlarda yer alan tarih, mekan, içerik ve temaslara ilişkin iddialar hiçbir gerçekliği yansıtmamakta olup, tamamen kurgusal ve spekülatif niteliktedir. Kamuoyunun sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" denildi.