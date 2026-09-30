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Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak

Meteorolojinin 20 il için verdiği sarı alarmın ardından İstanbul Valiliği de uyarı geçti. Saatte 80 kilometreye çıkacak fırtına ve gök gürültülü sağanak özellikle Anadolu Yakası'nı vuracak. Sıcaklıklar sert düşerken hangi iller risk altında?

Sonbaharın ilk ciddi fırtına ve soğuk hava dalgası kapıya dayandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 20 il için aynı anda yayımladığı sarı kodlu fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısının ardından bir kritik açıklama da İstanbul Valiliğinden geldi. Valilik, megakent sakinlerini özellikle Anadolu Yakası'nın doğu ilçeleri için uyarırken, fırtınanın yüksek kesimlerde saatte 80 kilometre hıza kadar ulaşabileceğini duyurdu.

(MGM)(MGM)

METEOROLOJİDEN 20 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı uyarı haritasında 20 il için sarı kod verildi. Sarı kod, hava koşullarının potansiyel olarak tehlikeli olduğu anlamına geliyor.

Uyarı verilen iller arasında Marmara Bölgesi'nden İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova yer alıyor.

Karadeniz'de ise Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop ve Trabzon için uyarı bulunuyor. Ege Bölgesi'nden İzmir ve Manisa da sarı kodlu iller arasında.

(X)(X)

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN "TEDBİR" ÇAĞRISI: 3 İLÇE İÇİN ÖZEL UYARI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak sosyal medya hesaplarından "Tedbirli Olalım" başlığıyla acil bir duyuru paylaştı. Yapılan açıklamada megakentte havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

Valiliğin duyurusunda dikkat çeken en kritik ayrıntı ise saat dilimi ve ilçe bazlı yağış uyarısı oldu:

  • Yağışın Zamanı ve Vuracağı İlçeler: Yağışların il genelinde yerel olmakla birlikte, Çarşamba günü gece ilk saatlerden başlayıp öğle saatlerine kadar özellikle Anadolu Yakası'nın doğusunda yer alan Şile, Pendik ve Tuzla ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
  • Fırtınanın Şiddeti: Rüzgarın sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğudan (poyraz) kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği, kentin yüksek kesimlerinde ise hızının yer yer 80 km/saate kadar tırmanacağı ifade edildi.
  • Olası Tehlikeler: Valilik; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dik yamaçlarda heyelan riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile deniz ve kara ulaşımındaki aksamalara karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmamasını önemle rica etti.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

RÜZGAR 70 KİLOMETREYİ BULACAK

İstanbul için yapılan uyarının bir diğer önemli başlığı ise kuvvetli rüzgar ve fırtına oldu. Valilik açıklamasına göre rüzgarın 30 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın hızının genel olarak 40-70 kilometre/saat aralığında olması, yüksek kesimlerde ise yer yer 80 kilometre/saat seviyesine ulaşması tahmin ediliyor. Bu nedenle özellikle yüksek ve açık alanlarda yaşayanların tedbirli olması gerekiyor.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

YAĞIŞIN GÜN İÇİ ROTASI: SAAT DİLİMLERİNE GÖRE HAVA NASIL OLACAK?

MGM'nin yayımladığı 3 farklı zaman dilimini kapsayan analiz haritaları, yağış sisteminin gün boyunca ülke üzerinde nasıl hareket edeceğini adım adım gösteriyor:

  1. Sabah Saatleri (06:00 - 12:00): Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyı hattı boyunca kuvvetli yağış koridoru açılıyor. Kuzey Ege ve Marmara Boğazı çevresinde 40 ila 70 km/saatlik sert poyraz etkisini gösteriyor. İç Anadolu'nun batı ve orta kesimlerinde ilk yerel sağanak geçişleri başlıyor.
  • Öğle ve İkindi Saatleri (12:00 - 18:00): Günün en hareketli ve riskli saatleri bu aralıkta gerçekleşiyor. Atmosferdeki kararsızlıkla birlikte yağış alanı bir anda Anadolu'nun iç kesimlerine patlama yapıyor. İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar), tüm İç Anadolu (Ankara, Konya, Yozgat, Sivas, Kayseri), Akdeniz hattı ve Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanakla kaplanıyor. Karadeniz kıyılarında "kuvvetli yağış" ibaresi haritalarda kırmızı renkle korunuyor. Kıyı Ege'de fırtına hızı 50-70 km/saat bandında seyrediyor.
  • Akşam ve Gece Saatleri (18:00 - 24:00): İç Anadolu'nun batısı ve Marmara genelinde yağış yavaş yavaş kesilirken fırtına etkisini sürdürüyor. Yağış dalgası ise güney ve doğuya çekilerek Muğla-Antalya sınırından Adana, Mersin, Hatay, Malatya üzerinden Doğu Karadeniz ve Ardahan hattına kadar uzanan bir yay boyunca gece geç saatlere kadar yerel sağanaklar bırakmaya devam ediyor.

Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak - 1

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Yağış ve rüzgarın yanı sıra sıcaklıklardaki düşüş de devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğini açıkladı.

30 Eylül-6 Ekim dönemine ilişkin tahmin haritalarında da yağışlı havanın özellikle kuzey ve doğu kesimlerde etkisini sürdürdüğü görülüyor.

Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak - 2

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojinin 1-4 Ekim tarihlerini kapsayan tahminlerinde yağışların ağırlıklı olarak kuzey ve doğu bölgelerde devam etmesi bekleniyor.

1 Ekim Perşembe
Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlı hava öne çıkacak.
2 Ekim Cuma
Yağışların daha çok doğu ve kuzey kesimlerde etkili olması bekleniyor.
3 Ekim Cumartesi
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış görülebilecek.
4 Ekim Pazar
Yağışların yurt genelinde azalması beklenirken, kuzeydoğu kesimlerde yağışlı hava sürecek.
5 ve 6 Ekim
Yağışların daha çok doğu bölgelerde etkili olması, batı kesimlerde ise daha parçalı bulutlu bir havanın görülmesi bekleniyor.

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