Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak
Meteorolojinin 20 il için verdiği sarı alarmın ardından İstanbul Valiliği de uyarı geçti. Saatte 80 kilometreye çıkacak fırtına ve gök gürültülü sağanak özellikle Anadolu Yakası'nı vuracak. Sıcaklıklar sert düşerken hangi iller risk altında?
Sonbaharın ilk ciddi fırtına ve soğuk hava dalgası kapıya dayandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 20 il için aynı anda yayımladığı sarı kodlu fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısının ardından bir kritik açıklama da İstanbul Valiliğinden geldi. Valilik, megakent sakinlerini özellikle Anadolu Yakası'nın doğu ilçeleri için uyarırken, fırtınanın yüksek kesimlerde saatte 80 kilometre hıza kadar ulaşabileceğini duyurdu.
METEOROLOJİDEN 20 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı uyarı haritasında 20 il için sarı kod verildi. Sarı kod, hava koşullarının potansiyel olarak tehlikeli olduğu anlamına geliyor.
Uyarı verilen iller arasında Marmara Bölgesi'nden İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova yer alıyor.
Karadeniz'de ise Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop ve Trabzon için uyarı bulunuyor. Ege Bölgesi'nden İzmir ve Manisa da sarı kodlu iller arasında.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN "TEDBİR" ÇAĞRISI: 3 İLÇE İÇİN ÖZEL UYARI
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak sosyal medya hesaplarından "Tedbirli Olalım" başlığıyla acil bir duyuru paylaştı. Yapılan açıklamada megakentte havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.