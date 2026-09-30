Valilik; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dik yamaçlarda heyelan riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile deniz ve kara ulaşımındaki aksamalara karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmamasını önemle rica etti.

Rüzgarın sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğudan (poyraz) kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği, kentin yüksek kesimlerinde ise hızının yer yer 80 km/saate kadar tırmanacağı ifade edildi.

Yağışların il genelinde yerel olmakla birlikte, Çarşamba günü gece ilk saatlerden başlayıp öğle saatlerine kadar özellikle Anadolu Yakası'nın doğusunda yer alan Şile, Pendik ve Tuzla ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Valiliğin duyurusunda dikkat çeken en kritik ayrıntı ise saat dilimi ve ilçe bazlı yağış uyarısı oldu:

(A Haber Foto Arşivi)

RÜZGAR 70 KİLOMETREYİ BULACAK

İstanbul için yapılan uyarının bir diğer önemli başlığı ise kuvvetli rüzgar ve fırtına oldu. Valilik açıklamasına göre rüzgarın 30 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın hızının genel olarak 40-70 kilometre/saat aralığında olması, yüksek kesimlerde ise yer yer 80 kilometre/saat seviyesine ulaşması tahmin ediliyor. Bu nedenle özellikle yüksek ve açık alanlarda yaşayanların tedbirli olması gerekiyor.