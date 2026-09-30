Fatih’te sahte para operasyonu: 963 bin 800 euro ve 1 milyon 680 bin euroluk tabaka para ele geçirildi

Fatih’te sahte para basıp piyasaya sürdüğü belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 963 bin 800 euro, 91 bin 100 dolar ve 800 lira sahte para ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1 milyon 680 bin euro değerinde basımı tamamlanmamış sahte tabaka para ile sahte para üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme bulundu. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.