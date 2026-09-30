Fatih’te sahte para operasyonu: 963 bin 800 euro ve 1 milyon 680 bin euroluk tabaka para ele geçirildi
Fatih’te sahte para basıp piyasaya sürdüğü belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 963 bin 800 euro, 91 bin 100 dolar ve 800 lira sahte para ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1 milyon 680 bin euro değerinde basımı tamamlanmamış sahte tabaka para ile sahte para üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme bulundu. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında K.A.'nın (49) sahte para bastığı belirlendi. Şüphelinin ürettiği sahte paraları, gerçek değerinin yaklaşık yüzde 15 ila 20'si karşılığında piyasaya sürecek kişilere sattığı tespit edildi.
Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenen K.A., 29 Eylül'de Aksaray Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada başkasına ait kimlik bulundu.
9 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI
Yapılan sorgulamada K.A.'nın benzer suçlardan aranma kaydının bulunduğu ve hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
Polis ekipleri, şüphelinin bağlantılarını ve sahte para üretim faaliyetlerini incelemeyi sürdürdü.
SAHTE PARA ATÖLYESİNE BASKIN
K.A.'nın faaliyetlerini gizlemek amacıyla Haseki Sultan Mahallesi'nde M.E.E. (34) üzerinden ev kiraladığı ve sahte para üretiminin bir bölümünü burada gerçekleştirdiği belirlendi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.E.E. de yakalandı. Evde yapılan aramalarda milyonlarca liralık sahte para ve üretim malzemeleri ele geçirildi.
MİLYONLARCA EUROLUK SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda;
- 963 bin 800 euro
- 91 bin 100 dolar
- 800 lira
- 1 milyon 680 bin euro değerinde basımı tamamlanmamış sahte tabaka para
- 2 laminatör
- 3 aydinger kalıp
- 1 para kesme makinesi
- 15 hologram rulosu
- 900 adet 100 euro hologram
- 2 rulo hologram
- 100 ibareli 35 tabaka hologram şerit
- 2 yeşil renkli sıvama silikonu
ele geçirildi.
Şüphelilerin "Parada sahtecilik" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.