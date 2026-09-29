İmamoğlu davasında kirli çark deşifre oldu: Cebeci'de 111 milyarlık kaçak hafriyat vurgunu
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında, Cebeci maden sahalarındaki kaçak hafriyat skandalı ve milyonlarca liralık suç gelirinin aklanması süreci mercek altına alındı. Şantaj ve baskıyla ele geçirilen sahalardan İSTAÇ'ın devre dışı bırakılmasıyla 111 milyar liralık vurgun yapıldığı belirlenirken, Murat Gülibrahimoğlu'nun emanetçisi tutuksuz sanık Yılmaz Doğan'ın mahkemedeki "hayali ortaklık" savunması dikkat çekti.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 24. duruşmasında, Cebeci maden sahalarındaki kaçak hafriyat dökümü ve milyonlarca liralık suç gelirinin aklanması mercek altına alındı. Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütü, Cebeci maden sahasında faaliyet gösteren şirketi baskı, şantaj yoluyla ele geçirdi. Ardından İSTAÇ'ı devre dışı bırakarak tüm maden sahasını kaçak hafriyat dökümüne açtı. 2021 ile 2025 arasında 111 milyarlık vurgun yapıldı.
Davanın kilit isimlerinden Murat Gülibrahimoğlu'nun emanetçisi tutuksuz sanık Yılmaz Doğan'ın duruşma savcısı ve mahkeme başkanı tarafından yapılan çapraz sorgusu, kirli finansal ağı gözler önüne serdi.
30 MİLYON LİRALIK TİYATRO
Sorguda, kağıt üzerinde Kuzey Gayrimenkul şirketinin yüzde 50 hissesini devralan Yılmaz Doğan'a, bu ortaklık karşılığında ödediği 30 milyon TL'nin kaynağı soruldu. Doğan, yüzde 50 hisse karşılığındaki 30 milyon TL ile ilgili olarak "Parayı Gülibrahimoğlu'ndan elden aldım. Bankadan geri gönderdim. Karşılıklı anlaşarak ben hisselerini kendisine devrettim ve o şekilde ortaklığı sonlandırdık." dedi.