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İmamoğlu davasında kirli çark deşifre oldu: Cebeci'de 111 milyarlık kaçak hafriyat vurgunu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İmamoğlu davasında kirli çark deşifre oldu: Cebeci'de 111 milyarlık kaçak hafriyat vurgunu

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında, Cebeci maden sahalarındaki kaçak hafriyat skandalı ve milyonlarca liralık suç gelirinin aklanması süreci mercek altına alındı. Şantaj ve baskıyla ele geçirilen sahalardan İSTAÇ'ın devre dışı bırakılmasıyla 111 milyar liralık vurgun yapıldığı belirlenirken, Murat Gülibrahimoğlu'nun emanetçisi tutuksuz sanık Yılmaz Doğan'ın mahkemedeki "hayali ortaklık" savunması dikkat çekti.

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 24. duruşmasında, Cebeci maden sahalarındaki kaçak hafriyat dökümü ve milyonlarca liralık suç gelirinin aklanması mercek altına alındı. Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütü, Cebeci maden sahasında faaliyet gösteren şirketi baskı, şantaj yoluyla ele geçirdi. Ardından İSTAÇ'ı devre dışı bırakarak tüm maden sahasını kaçak hafriyat dökümüne açtı. 2021 ile 2025 arasında 111 milyarlık vurgun yapıldı.

Murat GülibrahimoğluMurat Gülibrahimoğlu

Davanın kilit isimlerinden Murat Gülibrahimoğlu'nun emanetçisi tutuksuz sanık Yılmaz Doğan'ın duruşma savcısı ve mahkeme başkanı tarafından yapılan çapraz sorgusu, kirli finansal ağı gözler önüne serdi.

Cebeci maden sahası (Foto: Ahaber.com.tr)Cebeci maden sahası (Foto: Ahaber.com.tr)

30 MİLYON LİRALIK TİYATRO
Sorguda, kağıt üzerinde Kuzey Gayrimenkul şirketinin yüzde 50 hissesini devralan Yılmaz Doğan'a, bu ortaklık karşılığında ödediği 30 milyon TL'nin kaynağı soruldu. Doğan, yüzde 50 hisse karşılığındaki 30 milyon TL ile ilgili olarak "Parayı Gülibrahimoğlu'ndan elden aldım. Bankadan geri gönderdim. Karşılıklı anlaşarak ben hisselerini kendisine devrettim ve o şekilde ortaklığı sonlandırdık." dedi.

Cebeci maden sahası (Foto: Ahaber.com.tr)Cebeci maden sahası (Foto: Ahaber.com.tr)

Duruşma savcısının "30 milyon TL karşılığında ne aldınız?" sorusuna ise "Karşılığında hiçbir şey almadım. Ben para vermedim, kendisi bir şirket kurmuştu. O şirkete bana yüzde ellisinin hissesini verdi. Sonrasında yapacağımız tüm yatırımları birlikte yapacaktık ama pandemi süreci oluşundan dolayı bu faaliyeti gerçekleştiremedik" yanıtını verdi.

Cebeci maden sahası (Foto: Ahaber.com.tr)Cebeci maden sahası (Foto: Ahaber.com.tr)

MAHKEME BAŞKANI BİLE İSYAN ETTİ
Duruma tepki gösteren duruşma savcısı, "Bu nasıl bir ticari ilişki? Murat size kendisine ortak olmanız için niye 30 milyon TL veriyor?" sorusunu yöneltti. Mahkeme Başkanının da devreye girerek, "O işlemi niye yaptınız? O 30 milyonu niye öyle bir girdi-çıktı yaptınız, sebebi ne?" sorusu üzerine Doğan, "Bildiğim kadarıyla kendisinin hesaplarında olan parayı bir şekilde resmi olarak kullanması için ya da ihtiyacı olduğundan dolayı böyle bir şey yapmıştır" diyerek cevapladı.

Cebeci maden sahası (Foto: Ahaber.com.tr)Cebeci maden sahası (Foto: Ahaber.com.tr)

RESMİYETTE VAR, SİCİLDE YOK
30 milyon liralık devasa para trafiğine ve yüzde 50'lik hisse devrine rağmen işlemlerin Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer almadığı ortaya çıktı. Savcının "Bu hisse devri Ticaret Sicil Gazetesi'nde açıklandı mı?" sorusuna sanık Doğan, "Ticaret Sicil Gazetesi'ne yansıtılmadı, sadece şirket pay defterine işlenmişti" yanıtını verdi.

Çapraz sorgu esnasında Doğan'ın, ortak olduğunu iddia ettiği Kuzey Gayrimenkul üzerinden hafriyat alanına ilişkin fiziki hiçbir yatırım, harcama veya inşaat faaliyeti yapmadığı da ortaya çıktı.

Cebeci maden sahası (Foto: Ahaber.com.tr)Cebeci maden sahası (Foto: Ahaber.com.tr)

RESTORANDA KAÇAK DÖKÜM TOPLANTISI
Sabah'ın haberine göre Doğan, Defne Restoran, Onur Tüketim ve Lokal Cafe gibi işletmelerin sahibi olduğunu belirterek, İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'i Beylikdüzü'nden 25 yıldır tanıdığını beyan etti.

Kaçak döküm meselelerinin görüşüldüğü Defne Restoran'daki toplantı sorulduğunda ise Doğan, "Yemek yemeye geldiklerini duymuştum. O gün ben yoktum ama bilgim oldu" diyerek adresi doğruladı.

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