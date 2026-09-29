Duruşma savcısının "30 milyon TL karşılığında ne aldınız?" sorusuna ise "Karşılığında hiçbir şey almadım. Ben para vermedim, kendisi bir şirket kurmuştu. O şirkete bana yüzde ellisinin hissesini verdi. Sonrasında yapacağımız tüm yatırımları birlikte yapacaktık ama pandemi süreci oluşundan dolayı bu faaliyeti gerçekleştiremedik" yanıtını verdi.

MAHKEME BAŞKANI BİLE İSYAN ETTİ Duruma tepki gösteren duruşma savcısı, "Bu nasıl bir ticari ilişki? Murat size kendisine ortak olmanız için niye 30 milyon TL veriyor?" sorusunu yöneltti. Mahkeme Başkanının da devreye girerek, "O işlemi niye yaptınız? O 30 milyonu niye öyle bir girdi-çıktı yaptınız, sebebi ne?" sorusu üzerine Doğan, "Bildiğim kadarıyla kendisinin hesaplarında olan parayı bir şekilde resmi olarak kullanması için ya da ihtiyacı olduğundan dolayı böyle bir şey yapmıştır" diyerek cevapladı.

Cebeci maden sahası (Foto: Ahaber.com.tr)

RESMİYETTE VAR, SİCİLDE YOK

30 milyon liralık devasa para trafiğine ve yüzde 50'lik hisse devrine rağmen işlemlerin Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer almadığı ortaya çıktı. Savcının "Bu hisse devri Ticaret Sicil Gazetesi'nde açıklandı mı?" sorusuna sanık Doğan, "Ticaret Sicil Gazetesi'ne yansıtılmadı, sadece şirket pay defterine işlenmişti" yanıtını verdi.

Çapraz sorgu esnasında Doğan'ın, ortak olduğunu iddia ettiği Kuzey Gayrimenkul üzerinden hafriyat alanına ilişkin fiziki hiçbir yatırım, harcama veya inşaat faaliyeti yapmadığı da ortaya çıktı.