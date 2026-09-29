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Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın bir emanet taşıyoruz. Bu hareketin geçmişi asırlara dayanıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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