Van'da kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi! Öğretmen ve veliler müdahale etti
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Van’ın Tuşba ilçesinde bir kız öğrenci, okula pompalı tüfekle geldi. Öğretmen ve velilerin müdahalesiyle öğrencinin elinden alınan tüfek polise teslim edilirken, öğrenci ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın ardından okulda eğitime ara verildi.
Van'ın Tuşba ilçesinde bir kız öğrencinin okula pompalı tüfekle geldiği öğrenildi.
Olay, sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi'ndeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi.
ÖĞRETMEN VE VELİLER MÜDAHALE ETTİ
Bir kız öğrencinin okula pompalı tüfekle geldiğini fark eden öğretmen ve veliler müdahale ederek tüfeği öğrencinin elinden aldı.
İhbar üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tüfeğe el koyarak inceleme başlattı.
Öğrenci ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.