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Van'da kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi! Öğretmen ve veliler müdahale etti

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Van'da kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi! Öğretmen ve veliler müdahale etti

Van’ın Tuşba ilçesinde bir kız öğrenci, okula pompalı tüfekle geldi. Öğretmen ve velilerin müdahalesiyle öğrencinin elinden alınan tüfek polise teslim edilirken, öğrenci ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın ardından okulda eğitime ara verildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde bir kız öğrencinin okula pompalı tüfekle geldiği öğrenildi.

VAN'DA KIZ ÖĞRENCİ OKULA POMPALI TÜFEKLE GELDİ

Olay, sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi'ndeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi.

Öğretmen ve veliler, öğrencinin elindeki tüfeği alarak polise teslim etti. (Foto: DHA)Öğretmen ve veliler, öğrencinin elindeki tüfeği alarak polise teslim etti. (Foto: DHA)

ÖĞRETMEN VE VELİLER MÜDAHALE ETTİ

Bir kız öğrencinin okula pompalı tüfekle geldiğini fark eden öğretmen ve veliler müdahale ederek tüfeği öğrencinin elinden aldı.

İhbar üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tüfeğe el koyarak inceleme başlattı.

Öğrenci ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polatoğlu İlk ve Ortaokulu’nda yaşanan olayın ardından eğitime ara verildi. (Foto: DHA)Polatoğlu İlk ve Ortaokulu’nda yaşanan olayın ardından eğitime ara verildi. (Foto: DHA)

OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Olayın ardından okulda eğitime ara verildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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