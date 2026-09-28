Öğretmen ve veliler, öğrencinin elindeki tüfeği alarak polise teslim etti. (Foto: DHA)

ÖĞRETMEN VE VELİLER MÜDAHALE ETTİ

Bir kız öğrencinin okula pompalı tüfekle geldiğini fark eden öğretmen ve veliler müdahale ederek tüfeği öğrencinin elinden aldı.

İhbar üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tüfeğe el koyarak inceleme başlattı.

Öğrenci ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.