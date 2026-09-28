Gebze Millet Bahçesi'nin oto sanayi yönündeki doğu bölümünde cami inşaatı sürüyor. 25 bin 681 metrekarelik parselde yürütülen projenin toplam inşaat alanı 47 bin 613 metrekare olarak planlandı.

TEMEL VE BETONARME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şantiyede caminin altıncı bölümünde temel donatısı bağlanırken ikinci bodrum katta kolon demirleri ve kalıp montajları yapılıyor. Proje alanında hafriyat çalışmaları da devam ediyor.

Yapının iki bodrum katında otopark ve cami müştemilatları, zemin katında ana ibadet alanı, üst katlarında ise mahfil bölümleri ve yardımcı alanlar bulunacak.