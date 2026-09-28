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Gebze Millet Bahçesi Camii’nde inşaat devam ediyor

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gebze Millet Bahçesi Camii’nde inşaat devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Gebze Millet Bahçesi’nde yürüttüğü cami projesinde temel, betonarme ve hafriyat çalışmaları devam ediyor. Toplam 47 bin 613 metrekare inşaat alanına sahip projede 625 araçlık kapalı otopark da yer alacak.

Gebze Millet Bahçesi'nin oto sanayi yönündeki doğu bölümünde cami inşaatı sürüyor. 25 bin 681 metrekarelik parselde yürütülen projenin toplam inşaat alanı 47 bin 613 metrekare olarak planlandı.

Gebze Millet Bahçesi Camii’nde inşaat devam ediyor - 1

TEMEL VE BETONARME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şantiyede caminin altıncı bölümünde temel donatısı bağlanırken ikinci bodrum katta kolon demirleri ve kalıp montajları yapılıyor. Proje alanında hafriyat çalışmaları da devam ediyor.

Yapının iki bodrum katında otopark ve cami müştemilatları, zemin katında ana ibadet alanı, üst katlarında ise mahfil bölümleri ve yardımcı alanlar bulunacak.

Gebze Millet Bahçesi Camii’nde inşaat devam ediyor - 2

KAPALI OTOPARK 625 ARAÇ KAPASİTELİ OLACAK

Proje kapsamında yapılacak 625 araçlık kapalı otoparkın, camiye ve millet bahçesine gelen ziyaretçilerin kullanımına sunulması planlanıyor. Camiye yakın sanayi kavşağında da ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kavşak düzenlemesi yapılıyor.

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