Ankara’da gece saatlerinde etkili olan sağanak, cadde ve köprü altlarında su birikintilerine yol açtı. Keçiören’in Basınevleri Mahallesi’nde, 22 Eylül’de sel nedeniyle yolun çöktüğü Gülgün Sokak’taki bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Suyu kendi imkânlarıyla tahliye etmeye çalışan mahalle sakinleri, uzun süredir sorun yaşadıklarını söyledi.

Ankara'da gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde, bulvar ve köprü altlarında su birikti. Keçiören ilçesi Basınevleri Mahallesi Gülgün Sokak'ta ise bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Sokakta 22 Eylül'deki selin ardından yolda çökme meydana gelmişti.

Binada yaşayan Burak Adaçoğlu, sokakta uzun süredir su baskını ve yol çökmesi sorunları yaşadıklarını belirtti. Evini basan suyu temizlemek için 16 aylık çocuğunu evde bıraktığını anlatan Adaçoğlu, ASKİ ekiplerinin suyu çektikten sonra ayrıldığını, yağmurun yeniden hızlanmasıyla rögarın tekrar dolduğunu söyledi. Adaçoğlu, "Allah aşkına vatandaşı bu kadar mağdur etmeyin" diyerek tepki gösterdi.

MAHALLE SAKİNLERİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Gülgün Sokak sakini Veysel Dalmış, "Binalar şu an her biri yarım metre su doldu. Alttaki binanın iki dairesi komple pislik içinde." dedi. Gökhan Kaya da evinin tadilatını yeni yaptırdığını ve su baskını nedeniyle mağdur olduğunu ifade etti.