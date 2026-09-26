Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin İstanbul’da ilk kez uygulamaya koyduğu Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvuru sürecinin sona erdiğini duyurdu. İnceleme aşamasının ardından ekim ayında çekilecek kurayla 1.071 konutun hak sahipleri belirlenecek ve anahtarlar hemen teslim edilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) ev sahibi olacağı ve ilk kez İstanbul'da uygulamaya alınan kiralık sosyal konutlar için 14 Eylül'de başlayan başvuru süreci dün itibarıyla (25 Eylül) tamamlandı. TOKİ Maltepe Kiralık Konut (Foto: Ahaber.com.tr) İncelemenin ardından koşulları sağladıkları belirlenen ve başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar için ekim ayında kura çekimi yapılıp konut teslimatları başlayacak.

TOKİ Maltepe Kiralık Konut (Foto: Ahaber.com.tr) KİRALAR 10 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul'da hane geliri 100 bin TL'nin altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli T.C. vatandaşları faydalanabilecek. Yine en az 1 yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etme koşulu da aranacak.