TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları tamamlandı: İstanbul'da 1071 konut için kura ekimde yapılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin İstanbul’da ilk kez uygulamaya koyduğu Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvuru sürecinin sona erdiğini duyurdu. İnceleme aşamasının ardından ekim ayında çekilecek kurayla 1.071 konutun hak sahipleri belirlenecek ve anahtarlar hemen teslim edilecek.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) ev sahibi olacağı ve ilk kez İstanbul'da uygulamaya alınan kiralık sosyal konutlar için 14 Eylül'de başlayan başvuru süreci dün itibarıyla (25 Eylül) tamamlandı.
İncelemenin ardından koşulları sağladıkları belirlenen ve başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar için ekim ayında kura çekimi yapılıp konut teslimatları başlayacak.
KİRALAR 10 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK
500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul'da hane geliri 100 bin TL'nin altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli T.C. vatandaşları faydalanabilecek. Yine en az 1 yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etme koşulu da aranacak.
10 bin TL'den başlayan tutarlarla kiralanacak evler gruplara göre 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olacak şekilde kiralanacak. Genç Evli Ailelere, 1+1 veya 2+1, İki veya Daha Fazla Çocuklu Ailelere, 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.