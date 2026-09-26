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TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları tamamlandı: İstanbul'da 1071 konut için kura ekimde yapılacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları tamamlandı: İstanbul'da 1071 konut için kura ekimde yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin İstanbul’da ilk kez uygulamaya koyduğu Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvuru sürecinin sona erdiğini duyurdu. İnceleme aşamasının ardından ekim ayında çekilecek kurayla 1.071 konutun hak sahipleri belirlenecek ve anahtarlar hemen teslim edilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) ev sahibi olacağı ve ilk kez İstanbul'da uygulamaya alınan kiralık sosyal konutlar için 14 Eylül'de başlayan başvuru süreci dün itibarıyla (25 Eylül) tamamlandı.

TOKİ Maltepe Kiralık Konut (Foto: Ahaber.com.tr)TOKİ Maltepe Kiralık Konut (Foto: Ahaber.com.tr)

İncelemenin ardından koşulları sağladıkları belirlenen ve başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar için ekim ayında kura çekimi yapılıp konut teslimatları başlayacak.

TOKİ Maltepe Kiralık Konut (Foto: Ahaber.com.tr)TOKİ Maltepe Kiralık Konut (Foto: Ahaber.com.tr)

KİRALAR 10 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK

500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul'da hane geliri 100 bin TL'nin altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli T.C. vatandaşları faydalanabilecek. Yine en az 1 yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etme koşulu da aranacak.

TOKİ Maltepe Kiralık Konut (Foto: Ahaber.com.tr)TOKİ Maltepe Kiralık Konut (Foto: Ahaber.com.tr)

10 bin TL'den başlayan tutarlarla kiralanacak evler gruplara göre 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olacak şekilde kiralanacak. Genç Evli Ailelere, 1+1 veya 2+1, İki veya Daha Fazla Çocuklu Ailelere, 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

TOKİ Maltepe Kiralık Konut (Foto: Ahaber.com.tr)TOKİ Maltepe Kiralık Konut (Foto: Ahaber.com.tr)

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT KİRALANACAK?
Birinci grupta yer alan Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla, ve Kartal ilçelerinde 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, dördüncü grupta Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere ilk etapta toplam 1071 konut kiralanacak.

TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları tamamlandı: İstanbul'da 1071 konut için kura ekimde yapılacak - 1

Bu kampanyada vatandaşlardan başvuru ücreti alınmadı. Başvurular e-Devlet üzerinden, TOKİ hizmetlerindeki "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden tamamlandı.

TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları tamamlandı: İstanbul'da 1071 konut için kura ekimde yapılacak - 2

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