Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan Emre ve Rümeysa Kıl çiftinin 5 yaşındaki kızı Hatice Serra Kıl, iddiaya göre ilçedeki özel bir klinikte diş tedavisi gördü.

Tedavinin ardından ailesiyle birlikte evine dönen küçük kız, bir süre sonra fenalaştı. Kızlarının rahatsızlandığını fark eden aile, Hatice Serra'yı Özel Yücelen Hastanesi'ne götürdü.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİ KURTARAMADI

Hastanede tedavi altına alınan 5 yaşındaki Hatice Serra Kıl, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın, diş tedavisi sırasında uygulanan anestezinin ardından fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edildi. Hatice Serra'nın kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.