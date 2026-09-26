Diş tedavisinin ardından fenalaşan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, özel bir klinikte diş tedavisi gördükten sonra evinde fenalaşan 5 yaşındaki Hatice Serra Kıl, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük kızın ölümünün ardından cenazesi, gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi. Hatice Serra’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan Emre ve Rümeysa Kıl çiftinin 5 yaşındaki kızı Hatice Serra Kıl, iddiaya göre ilçedeki özel bir klinikte diş tedavisi gördü.
Tedavinin ardından ailesiyle birlikte evine dönen küçük kız, bir süre sonra fenalaştı. Kızlarının rahatsızlandığını fark eden aile, Hatice Serra'yı Özel Yücelen Hastanesi'ne götürdü.
DOKTORLARIN MÜDAHALESİ KURTARAMADI
Hastanede tedavi altına alınan 5 yaşındaki Hatice Serra Kıl, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Küçük kızın, diş tedavisi sırasında uygulanan anestezinin ardından fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edildi. Hatice Serra'nın kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Hatice Serra Kıl'ın ani ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Küçük kızın cenazesi, Şehit Ali Yanatma Caddesi'ndeki evinin önünden alınarak Karaçulha Mezarlığı'na götürüldü.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Hatice Serra Kıl, dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.