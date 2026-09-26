Körfez'de İran gerilimi: “7 bin saldırı düzenlendi”

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyani, BM 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Ürdün'ün İran tarafından yaklaşık 7 bin saldırının hedefi olduğunu söyledi. İran'ın sivil ve enerji tesislerine yönelik saldırılar düzenlediğini belirten Zeyani, "Kınama açıklamalarına değil uluslararası hukuku uygulamaya ihtiyaç var" diyerek sert mesaj verdi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyani, BM 81. Genel Kurulu'nda ülkesinin İran ile yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zeyani, Körfez bölgesinin "benzeri görülmemiş" güvenlik koşullarından geçtiğini belirterek KİK ülkeleri ile Ürdün'ün İran'ın saldırılarına maruz kaldığını ifade etti.

Zeyani, "KİK ülkeleri ve Ürdün, İran'ın benzeri görülmemiş saldırılarına maruz kaldı. İran'ın söz konusu saldırıları, sivil ve enerji tesislerine yönelikti" dedi.

"ULUSLARARASI HUKUK AÇIKÇA İHLAL EDİLDİ"

Körfez ülkeleri ve Ürdün'e yönelik saldırıların herhangi bir gerekçesinin bulunmadığını savunan Zeyani, İran tarafından düzenlendiğini belirttiği saldırıların sayısının yaklaşık 7 bine ulaştığını söyledi.

Zeyani, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, "Bölgede güven ve istikrarın yeniden tesisi için kınama açıklamalarına değil uluslararası hukuku uygulamaya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

HUSİLERE DE SERT SUÇLAMA

Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyani, Yemen'deki İran destekli Husileri de hedef aldı. Zeyani, Husilerin Babulmendeb Boğazı'ndan geçen gemileri tehdit ettiğini ileri sürdü.

İran'ın ise ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan itibaren Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan ve Ürdün'e füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediği belirtildi.