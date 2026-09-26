Dezenformasyona geçit yok! İsrail propagandası yapan 93 hesaba erişim engeli

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, dezenformasyon yayan, manipülatif borsa paylaşımları yapan ve milli güvenliği hedef alan toplam 133 X hesaplarına erişim engeli getirildi. Ayrıca İsrail propagandası yapan, milli güvenliği tehdit eden ve dezenformasyon yayan 93 X hesaba da erişim engeli getirildi.