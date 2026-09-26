Dezenformasyona geçit yok! İsrail propagandası yapan 93 hesaba erişim engeli
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İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, dezenformasyon yayan, manipülatif borsa paylaşımları yapan ve milli güvenliği hedef alan toplam 133 X hesaplarına erişim engeli getirildi. Ayrıca İsrail propagandası yapan, milli güvenliği tehdit eden ve dezenformasyon yayan 93 X hesaba da erişim engeli getirildi.
İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Körfez ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler üzerinden dezenformasyon yayan 12 X hesabı, manipülatif borsa paylaşımları yapan 7 X hesabı ve milli güvenliği hedef alan 21 X hesabına Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.
İSTANBUL'DA 93 HESABA ERİŞİM ENGELİ
İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucunda, İsrail propagandası yapan, milli güvenliği tehdit eden ve dezenformasyon yayan 93 X hesabına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.