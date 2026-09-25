İSKİ'nin altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi (Foto: İHA)

Patlama sesi ve yoğun gaz kokusu nedeniyle panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri gazı kesti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler boruyu onarmak için çalışma başlatırken, vatandaşlar çalışmaların yaz döneminde yapılması gerektiğini belirterek İSKİ'ye tepki gösterdi.

"PATLAMA SESİ DUYDUK, KORKU DOLU ANLAR YAŞADIK"

Esnaf Kaan Pala, "Şu anda doğal gaz yok. Ama 1-2 saate geleceği söylendi. Yüksek sesle bir patlama sesi duyduk. Ateş çıkmadı ama ses geldi. İnanılmaz derecede yüksek bir sesti. Sonra polis ve itfaiye geldi. Ardından doğal gaz ekibi geldi. Şu anda doğal gazımız çalışmıyor. Çalışma sırasında kepçe arkadaşımız yanlışlıkla patlatmış. Ana artermiş. Tam önümüzde oldu. Korku dolu anlar yaşadık." dedi.

"YAZIN YAPILABİLECEK ÇALIŞMALARIN YOĞUN ZAMANDA YAPILMASI BİZİ MAĞDUR ETTİ"

Alperen Karahan isimli esnaf ise, "Saat 16.00'da sesin ardından koku geldi. Çok yoğun bir koku vardı. Çalışma sırasında kepçe vurmuş. Doğal gaz borusunu patlattı. Tüm müşterilerimizi dışarı çıkardılar. Biz de mağduruz. Hâlâ doğal gazımız yok. Herkes onu konuşuyor. İstanbul daha sakinken yazın yapılabilecek şeylerin kış zamanında, yoğun olduğu zamanda yapılması bizi mağdur etti. Trafik yoğunluğu yaşandı. Kavgalar oluyor. Bizim açımızdan da müşteriler daha az gelmeye başladı." diye konuştu.