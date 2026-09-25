Emine Erdoğan'dan sıfır atık ve iklim dönüşümü mesajı
New York İklim Haftası'nın ana paydaşları arasında yer alan Sıfır Atık Vakfı, Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi öncesinde ABD'de küresel iklim diplomasisine damga vurdu. Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın ortaya koyduğu sıfır atık vizyonu, iklim adaletinden yeşil becerilere, sürdürülebilir gıda sistemlerinden enerji dönüşümüne kadar tüm uluslararası temasların odak noktası oldu.
New York İklim Haftası'nın ana paydaşları arasında yer alan Sıfır Atık Vakfı, COP31 öncesinde ABD'de gerçekleştirilen etkinlik ve temaslarda sıfır atık, iklim adaleti, yeşil beceriler, sürdürülebilir gıda sistemleri ve yerel uygulamalar odağında küresel iklim gündemine katkı sundu.
Dünyanın farklı ülkelerinden iklim alanında karar alıcıları, kamu ve özel sektör temsilcilerini, uluslararası kuruluşları ve sivil toplum aktörlerini bir araya getiren New York İklim Haftası kapsamında Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31'in hazırlıkları ve iklim hedeflerinin sahada somut sonuçlara dönüştürülmesine yönelik yaklaşım da uluslararası platformlarda gündeme taşındı.
Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın ortaya koyduğu sıfır atık vizyonu, hafta kapsamındaki etkinlik ve temaslarda öne çıkan başlıklardan biri oldu. Emine Erdoğan'ın New York'taki mesajları, sıfır atığın yalnızca atık yönetimi alanında değil, enerji dönüşümü, kaynak verimliliği ve iklim eylemiyle birlikte ele alınması gerektiğine işaret etti.
EMİNE ERDOĞAN: "SIFIR ATIK, BU DÖNÜŞÜM İÇİN GÜÇLÜ BİR YOL GÖSTERİCİ"
Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu'nda konuşan Emine Erdoğan, iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha derinden hissedildiğine dikkat çekerek, enerjiye bakışın değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Enerji dönüşümünün temiz enerjiye geçişle sınırlı olmadığını, kaynakların korunmasını esas alan yeni bir anlayışa da ihtiyaç bulunduğunu belirten Emine Erdoğan, Sıfır Atık yaklaşımının bu dönüşüm açısından güçlü bir yol gösterici olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki kapasitesine ilişkin bilgiler de paylaşan Erdoğan, 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar kurulu gücünün 120 bin megavata çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, bu ilerleyişin Sıfır Atık anlayışıyla güçlendirildiğini söyledi.
Emine Erdoğan, kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31'in bu çabayı daha ileriye taşıyacağına inandığını ifade etti.
Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılışında yaptığı konuşmada da iklim krizinin yalnızca fosil yakıtlar ve yüksek emisyonlarla açıklanamayacağına, üretim ve tüketim alışkanlıklarının da yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çekmişti. Sıfır Atık hareketinin bireyi iklim krizinin karşısında gözlemci olmaktan çıkararak çözümün baş aktörü haline getirdiğini belirten Emine Erdoğan, Sıfır Atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimsenmesi için uluslararası dayanışmanın büyütülmesi çağrısında bulunmuştu.
SAMED AĞIRBAŞ: "COP31 İNSAN ODAKLI, UYGULAMA COP'U OLACAK"
Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da New York İklim Haftası kapsamında COP31 hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
COP31'in farklı bir zirve olacağını belirten Ağırbaş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında da COP31'e yönelik ciddi bir heyecan bulunduğunu ve dünyanın farklı ülkelerinden yüksek düzeyde katılım beklendiğini ifade etti.
Zirveye 100 binin üzerinde kişinin katılmasının öngörüldüğünü aktaran Ağırbaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere Türkiye'nin "zirveler yılı" yaşayacağını söyledi.
Türkiye'nin iklim meselelerinde COP31 ile birlikte daha güçlü ve önemli bir konuma geleceğini belirten Ağırbaş, "Zirveyle birlikte alınacak kararların sahadaki karşılığı daha fazla görülecek ve dünyanın geleceği açısından somut adımlar hep birlikte atılacak." dedi.
İklim diplomasisi açısından Türkiye'nin artık çok önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Ağırbaş, "Türkiye tarih boyunca bir köprü görevi gördü, COP31 ile birlikte ise iklim diplomasisinin en önemli aktörlerinden biri olacak" diye konuştu.
COP31 kapsamında alınacak kararların sahada karşılık bulacağını belirten Ağırbaş, "Bu alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, COP31 Başkanımız Murat Kurum'un liderliğinde çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu COP'u insan odaklı, uygulama COP'u olarak inşa ediyoruz. İnşallah hep birlikte daha yaşanabilir bir dünya inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.