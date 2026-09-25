İstanbul'daki bazı adliyelerde yürütülen dava ve soruşturma süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Buket Nurşah Tekışık'la ilgili dosyada yeni bir gelişme yaşandı.

(Foto: Sosyal Medya)

SAVCI ODASINDAKİ FOTOĞRAFLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Buket Nurşah Tekışık, 2023 yılında İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli bir Cumhuriyet savcısının odasında çekildiği belirtilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

Tekışık, fotoğrafların altına "Ben asla kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim" ifadesini yazmış, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapatmıştı.

O dönem yaptığı açıklamada fotoğrafların oda boşken çekildiğini belirten Tekışık, herhangi bir hakim veya savcıyla bağlantısı bulunmadığını savunmuştu. Fotoğrafın bir hatıra fotoğrafı olduğunu ifade eden Tekışık, paylaşımda kullandığı sözün de bir kitaptan alıntı olduğunu söylemişti.

Fotoğrafların çekildiği odanın terör suçları soruşturma bürosunda görevli bir savcıya ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından savcı hakkında idari soruşturma başlatılmış ve görev yeri değiştirilmişti.