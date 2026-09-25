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Buket Nurşah Tekışık soruşturmasında çarpıcı gelişme: Kokain testi pozitif çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Buket Nurşah Tekışık soruşturmasında çarpıcı gelişme: Kokain testi pozitif çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Buket Nurşah Tekışık'tan alınan numunelere ilişkin uyuşturucu testi sonucu dosyaya girdi. Test sonucunda Tekışık'ın numunesinde kokain tespit edildiği belirtildi.

İstanbul'daki bazı adliyelerde yürütülen dava ve soruşturma süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Buket Nurşah Tekışık'la ilgili dosyada yeni bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren test sonucuna göre, Tekışık'tan alınan numunede kokain tespit edildi. Uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtilirken, söz konusu sonuç soruşturma dosyasında yer aldı.

(Foto: Sosyal Medya)(Foto: Sosyal Medya)

SAVCI ODASINDAKİ FOTOĞRAFLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Buket Nurşah Tekışık, 2023 yılında İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli bir Cumhuriyet savcısının odasında çekildiği belirtilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

Tekışık, fotoğrafların altına "Ben asla kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim" ifadesini yazmış, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapatmıştı.

O dönem yaptığı açıklamada fotoğrafların oda boşken çekildiğini belirten Tekışık, herhangi bir hakim veya savcıyla bağlantısı bulunmadığını savunmuştu. Fotoğrafın bir hatıra fotoğrafı olduğunu ifade eden Tekışık, paylaşımda kullandığı sözün de bir kitaptan alıntı olduğunu söylemişti.

Fotoğrafların çekildiği odanın terör suçları soruşturma bürosunda görevli bir savcıya ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından savcı hakkında idari soruşturma başlatılmış ve görev yeri değiştirilmişti.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANMIŞTI

Tekışık, 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen bazı dava ve soruşturma süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Savcılık işlemlerinin ardından tutuklanan Tekışık'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ederken, uyuşturucu testine ilişkin sonucun da soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.

#Buket Nurşah Tekışık
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