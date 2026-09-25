Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programı kapsamında geldiği Isparta’da önemli açıklamalarda bulundu ve şehrin uzun süredir beklediği dev ulaştırma projesi için müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan talimatıyla hareket ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, Dereboğazı Yolu’nda kalan kesimin ihalesini 2027 yılının hemen başında gerçekleştireceklerini ilan etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Isparta'da yaptığı konuşmada Dereboğazı Yolu'nun kalan kesimi için ihale tarihini açıkladı. Projedeki düzenlemelerin ve saha incelemelerinin tamamlandığını belirten Uraloğlu, ihalenin 2027 yılının hemen başında yapılacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecinden bölgesel gelişmelere, Gazze'den Türkiye'nin ulaştırma yatırımlarına kadar birçok başlığa değindi.

"SİNCAR'IN BOŞALTILMASI GÜNDEMDE"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteklediği Terörsüz Türkiye sürecinin geldiği noktayı değerlendiren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün artık Irak'taki Sincar'ın boşaltılması gündemde; devamı da gelecek. Biz zaten Kürt, Arap, Çerkez kardeşlerimizle; her kim varsa, bizim zaten hiçbir problemimiz olmamıştır. Ama birileri bu süreçleri zehirlemeye çalışmıştır, maalesef. Şimdi birileri istiyor ki şehit cenazeleri gelmeye devam etsin, onun üzerinden siyaset yapsınlar."

"ŞEHİTLERİMİZİN HAKLARINA HALEL GETİRMEYECEĞİZ"

Trabzon'dan Samsun'a yaptığı kara yolu seyahatinde çok sayıda köprü ve üst geçide şehitlerin isimlerinin verildiğini gördüğünü anlatan Bakan Uraloğlu, şehit ailelerinin haklarının korunması konusunda taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Uraloğlu, "Değerli kardeşlerim, bir üst geçit, bir köprü olmasın ki orada bir şehidin ismi verilmemiş olsun... Boş olan yok. Birçok şehit kardeşimizin orada ismi verilmiş. Birileri istiyor ki onlar devam etsin. Bugüne gelmemizdeki en büyük katkı da şehitlerimizdir; Allah onlardan razı olsun. Bakın, canlarını ortaya koydular. Biz onların hakkını nasıl öderiz? Biz onların aileleriyle nasıl hemhal oluruz? Onların hakkını, hukukunu nasıl koruruz? Elbette gayretimiz bu yöndedir. Bu noktada en ufak bir tavizimiz olmayacak; onların haklarına, hukuklarına halel getirmeyeceğiz." dedi.

BÖLGEDEKİ SAVAŞLARA KARŞI DİPLOMASİ MESAJI

Türkiye'nin kendi içindeki birlik ve beraberliği güçlendirmesi gerektiğini belirten Uraloğlu, bölgesel savaşların sona erdirilmesi için yürütülen diplomasi trafiğine işaret etti.

Bakan Uraloğlu, "Şimdi coğrafyamızda, çok şükür, her geçen gün daha barışa yaklaşıyoruz. Elbette bir İran-İsrail ABD savaşı gündemde. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna… Bütün taraflarla görüşebilen bir lider varsa, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah ondan razı olsun. Orada da Cumhurbaşkanımız gayret ediyor. İnşallah bir an önce hem Ukrayna-Rusya savaşı hem de İran savaşı bir an önce bitmiş olur. Elbette bizim gönlümüzdeki yara olan Filistin Gazze konusudur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler hitabında okuduğu şiirle dünyadaki vicdan sahibi herkese seslendiğini belirten Uraloğlu, Türkiye'nin Gazze konusundaki duruşuna dikkati çekti.

"BİRLİĞİMİZİ VE KARDEŞLİĞİMİZİ ARTIRACAĞIZ"

Türkiye Yüzyılı Buluşmalarının birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçladığını söyleyen Uraloğlu, ulaştırma yatırımlarıyla vatandaşların gönlü arasındaki bağı büyüteceklerini anlattı.

Bakan Uraloğlu, "Önce kendi aramızdaki birliğimizi, kardeşliğimizi, beraberliğimizi artıracağız ki bizim en iyi yaptığımız budur. Biz Ulaştırma Bakanlığı olarak çok güzel köprüler, tüneller yapıyoruz. Vatandaşımızın gönlüne, yaptığımız tünellerin, köprülerin şeritlerini artıracağız. Onun kalitesini yükselteceğiz. Dolayısıyla o bağı artırmış olacağız. Biz Allah'ın izniyle, inşallah, yapılacak olan ilk seçimde Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz." diye konuştu.

DEREBOĞAZI YOLU'NDA İHALE SÜRECİ BAŞLIYOR

Isparta'nın kara yolu gündeminin merkezinde Dereboğazı Yolu'nun bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, projede bazı düzenlemeler yapıldığını ve son incelemelerin tamamlandığını açıkladı.

Uraloğlu, ihale sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Isparta'nın özellikle karayolu noktasındaki bütün gündemi Dereboğazı Yolu'dur. Ben de o yolu birkaç defa gittim, gezdim. Projesinde bazı düzeltmeler yaptık, yapılabilir hale getirdik. En son Genel Müdürümüzü heyetiyle beraber yolladık, bütün incelemeleri yaptık. Zaten belli çalışmalar devam ediyor orada. Şimdi artık geldiğimiz noktada, kalan işin de bir an önce ihale edilmesi noktasında istişaremizi yaptık. Şimdi ihale çalışmalarını başlatıyoruz. 2027'nin hemen başında ihalesini yapıyoruz. Bu bize Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıdır."

DEREBOĞAZI YOLU İÇİN AÇIKLANAN TAKVİM