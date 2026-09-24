Bodrum Liman Başkanlığında rüşvet operasyonu! Suçüstü yakalanan başkan tutuklandı
Bodrum Liman Başkanlığındaki rüşvet iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Liman Başkanı T.A., seri numaraları önceden kayda alınan paranın teslim edilmesinin ardından suçüstü yakalanarak tutuklandı. Liman çalışanı Ö.Ç. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin iş yeri, ev ve araçlarında 66 bin 280 euro ile rüşvet ve irtikap iddialarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen notlar, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Tutuklama ve el koyma anlarına ilişkin görüntülere A Haber ulaştı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, aracı yat şirketinin sahibi T.Ş.'nin başvurusu üzerine başlatıldı. Müşteki T.Ş., Rus bir iş insanına ait lüks yatın Bodrum'a giriş işlemlerini yürüttüğünü ve Liman Başkanı T.A.'nın her giriş için 2 bin euro talep ettiğini öne sürdü.
İddiaya göre 2026 yaz sezonunda söz konusu yatın Türkiye'ye 6 kez giriş yapması nedeniyle toplam 12 bin euro istendi.
SERİ NUMARALI PARALARLA SUÇÜSTÜ
Müştekinin beyanları üzerine savcılık tarafından gerekli adli kararlar alındı. Seri numaraları önceden kayda alınan paralarla T.A.'nın odasına giden müşteki, talep edildiği belirtilen parayı teslim etti.
Teslimatın ardından operasyon düzenlendi. Liman Başkanı T.A., seri numaraları alınmış paralarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç. de gözaltına alındı.
EV VE ARAÇLARDAN SERVET ÇIKTI!
Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda dikkat çeken miktarda para ve çeşitli materyaller ele geçirildi.
Aramalarda;
66 bin 280 euro
440 İngiliz sterlini
660 ABD doları
52 bin 200 TL
5 farklı tekne isminin karşısında para ve altın miktarlarının yazılı olduğu not kağıdı
1 ruhsatsız 9 mm tabanca
138 adet 9 mm tabanca fişeği
4 farklı ebatta kesici alet
8 dijital materyal
ele geçirilerek el konuldu.
RÜŞVET İDDİALARINDA DİKKAT ÇEKEN 500 BİN TL DETAYI
Müşteki T.Ş.'nin ifadesinde geçmiş dönemlere ilişkin de dikkat çeken iddialar yer aldı.
T.Ş., T.A.'nın çocuğunun sünnet düğünü masraflarını karşıladığını öne sürerken, 2025 yazında ise T.A.'nın yönlendirmesiyle bir tekneden kendisine teslim edilen 500 bin TL'yi, ertesi gün Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç.'nin evine götürdüğünü ve parayı T.A.'ya iletilmek üzere teslim ettiğini beyan etti.
LİMAN BAŞKANI TUTUKLANDI
Adli işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden Bodrum Liman Başkanı T.A. tutuklanırken, Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın rüşvet ve irtikap iddialarının tüm yönleriyle aydınlatılması, para hareketleri ile olası diğer bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü sürdürüldüğünü bildirdi.