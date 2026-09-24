Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, aracı yat şirketinin sahibi T.Ş.'nin başvurusu üzerine başlatıldı. Müşteki T.Ş., Rus bir iş insanına ait lüks yatın Bodrum'a giriş işlemlerini yürüttüğünü ve Liman Başkanı T.A.'nın her giriş için 2 bin euro talep ettiğini öne sürdü.

İddiaya göre 2026 yaz sezonunda söz konusu yatın Türkiye'ye 6 kez giriş yapması nedeniyle toplam 12 bin euro istendi.