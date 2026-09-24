Çöp kamyonunun altında can verdi! Hurda toplayıcısının feci ölümü kamerada

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki Erol Karasulu hayatını kaybetti. Çöp konteynerini boşalttıktan sonra hareket eden kamyonun önünden geçmeye çalışan Karasulu’nun ezildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Saat 11.00 sıralarında Alaşehir ilçesi Uluderbent Mahallesi Köprübaşı Mahallesi Kiraz Caddesi'nde meydana gelen kazada D.K. yönetimindeki 45 ANC 487 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, konteyneri boşalttıktan sonra hareket etti. Bu sırada kamyonun sol tarafından gelerek aracın önünden geçmek isteyen Erol Karasulu, çöp kamyonunun altında kaldı.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Feci kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karasulu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

GEÇİMİNİ HURDA TOPLAYARAK SAĞLIYORDU

20 yaşındaki Erol Karasulu'nun çöplerden atık kağıt, plastik ve metal parçaları toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, çöp kamyonunun sürücüsü D.K. gözaltına alındı.