Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital ortamda suç ve dezenformasyonla mücadele için adliyelerde yeni bir yapılanmaya gidildiğini açıkladı. 175 Ağır Ceza Merkezi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde “Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları” kurulacak. Bürolarda bir Cumhuriyet başsavcı vekili ile yeteri kadar Cumhuriyet savcısı görevlendirilecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital ortamda suçla mücadeleyi daha hızlı ve etkin hale getirmek amacıyla adliyelerde yeni bürolar kurulacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından 175 Ağır Ceza Merkezi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıyla, "Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları" oluşturulması istendi.

Yeni yapılanmayla dijital mecralarda suç içeren ve suça teşvik eden faaliyetlerin uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından takip edilmesi hedefleniyor.

HER BÜRODA BAŞSAVCI VEKİLİ VE SAVCILAR OLACAK

Bürolarda bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı görev yapacak.

Savcılar; dijital ortam ve sosyal medya platformlarındaki yayınları takip edecek, suç şüphesi taşıyan içerikler ve suç odaklarıyla ilgili şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma yürütecek.

Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatılması ve 5651 sayılı Kanun kapsamında içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarının alınması ve uygulanmasının takip edilmesi de büroların görevleri arasında olacak.

ÇOCUKLARI HEDEF ALAN İÇERİKLERE YAKIN TAKİP

Bakanlığın yazısında özellikle çocuklar ve gençleri hedef alan dijital içeriklere dikkat çekildi.

Çocukları suça yönlendiren veya suç işlemeye özendiren, çocukları suç odaklarının güdümüne sokmayı amaçlayan içeriklerin yanı sıra okul ve eğitim kurumlarını hedef alan şiddet ile okul saldırılarını özendirici paylaşımların da yakından takip edilmesi istendi.

Bunun yanı sıra çocukların istismarı, özel hayatın gizliliği ve kişilik haklarının ihlal edilmesine yönelik dijital yayınlar da yazıda müdahale edilmesi gereken içerikler arasında sıralandı.

5651 SAYILI KANUN DEVREDE

Yeni büroların önemli görevlerinden biri de 5651 sayılı Kanun kapsamında yürütülecek işlemlerin takibi olacak.

Katalog suç niteliğindeki içeriklerle ilgili soruşturma aşamasında sulh ceza hakiminden, kovuşturma aşamasında ise davaya bakan mahkemeden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı alınması öngörülüyor.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise Cumhuriyet savcısı doğrudan içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine karar verebilecek. Bu kararın 24 saat içinde hakim onayına sunulması gerekiyor.

TÜM SİTE DEĞİL, ÖNCE İHLAL EDEN İÇERİK

Bakanlık yazısında erişim engelleme konusunda da önemli bir ayrıntıya yer verildi.

Ölçülülük ilkesi gereğince öncelikle ihlalin gerçekleştiği yayın veya bölüme yönelik URL bazlı erişim engelleme talep edilecek. İnternet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi ise ancak teknik olarak mümkün olmaması veya ihlalin başka şekilde önlenememesi halinde gündeme gelecek.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON GÜÇLENDİRİLECEK

Büroların, Siber Güvenlik Başkanlığı, kolluk birimleri ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışması planlanıyor.

Bakanlık yazısında, dijital alandaki suç odaklarının tespiti, adli işlemlerin başlatılması, erişim engelleme kararlarının uygulanmasının takip edilmesi ve önleyici-koruyucu çalışmalar konusunda kurumlar arası iş birliğinin sağlanması istendi.

DEZENFORMASYON DA MERCEK ALTINDA

Yeni yapılanmanın bir diğer önemli ayağını ise suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleri oluşturuyor.

Bakanlığın yazısında, kamu düzenini ve kamu barışını tehdit eden, halkı bilinçli ve kasıtlı olarak yanıltmaya yönelik suç niteliğindeki dijital faaliyetlerin hızlı şekilde tespit edilmesi ve gerekli adli işlemlerin gecikmeksizin başlatılması talimatı verildi.

Bakan Gürlek de yeni bürolarla dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetlerin daha yakından izleneceğini, şüphelilerin tespit edilmesi ve gerekli adli süreçlerin daha hızlı yürütüleceğini belirtti.

KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ DE YAPILACAK

Ülke genelini ilgilendiren ve kamuoyunun bilgilendirilmesinin gerekli olduğu soruşturmalarda, mahallinde basın sözcülüğü ve medya iletişim büroları aracılığıyla gerekli bilgilendirmelerin yapılması da yazıda yer alan düzenlemeler arasında bulunuyor.