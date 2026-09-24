Sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından 4 öğrenci ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaldırıma çıkan otomobil, o sırada okula gitmek üzere yürüyen 4 lise öğrencisine çarptı.

Saat 09.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi'nde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, 73 yaşındaki Yakup Müjdat Türer'in kullandığı 34 KG 3055 plakalı otomobil, Nail Vurgen'in kullandığı 34 DR 9965 plakalı otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 4 öğrenciye çarptı. (Foto: DHA)

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için olay yerinde ve okul çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.