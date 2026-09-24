Üsküdar’da okul önünde korkutan kaza! Otomobil öğrencilerin arasına daldı
Üsküdar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce başka bir araca ardından kaldırımda yürüyen lise öğrencilerine çarptı. Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen kazada 4 öğrenci yaralandı. Öğrenciler hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Saat 09.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi'nde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, 73 yaşındaki Yakup Müjdat Türer'in kullandığı 34 KG 3055 plakalı otomobil, Nail Vurgen'in kullandığı 34 DR 9965 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Türer'in kullandığı otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.
OTOMOBİL ÖĞRENCİLERİN ARASINA DALDI
Kaldırıma çıkan otomobil, o sırada okula gitmek üzere yürüyen 4 lise öğrencisine çarptı.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından 4 öğrenci ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için olay yerinde ve okul çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.