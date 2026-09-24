Adana’da nefes kesen operasyon! Firari önce ateş açtı, ardından el bombasının pimini çekti

Adana’da dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Mehmet Şirin D., saklandığı eve düzenlenen operasyonda polise direndi. Pencereden tabancayla ateş açan firari, ardından el bombasının pimini çekti. Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmalarının ardından özel harekat polisleri tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Pimi çekilen el bombası ise bomba imha uzmanlarınca etkisiz hale getirildi.