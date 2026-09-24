Adana’da nefes kesen operasyon! Firari önce ateş açtı, ardından el bombasının pimini çekti
Adana’da dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Mehmet Şirin D., saklandığı eve düzenlenen operasyonda polise direndi. Pencereden tabancayla ateş açan firari, ardından el bombasının pimini çekti. Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmalarının ardından özel harekat polisleri tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Pimi çekilen el bombası ise bomba imha uzmanlarınca etkisiz hale getirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından aranan Mehmet Şirin D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Cezaevi firarisi olduğu belirlenen şüphelinin Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi.
Polis ekipleri, adresin belirlenmesinin ardından operasyon için harekete geçti.
PENCEREDEN POLİSE ATEŞ AÇTI
Ekiplerin eve operasyon düzenlediği sırada Mehmet Şirin D., polisleri fark etti.
Teslim olmak istemeyen firari, pencereden dışarı doğru tabancayla rastgele ateş açtı.
Ardından el bombasını gösteren şüpheli, bombanın pimini çekti.
Bunun üzerine bölgeye Terörle Mücadele, Özel Harekat ve bomba imha ekipleri ile çok sayıda asayiş polisi sevk edildi.
YAKLAŞIK 1 SAAT İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILDI
Polis ekipleri, el bombasının bulunduğu adreste güvenlik önlemlerini artırırken firari şahsın teslim olması için ikna çalışması başlattı.
Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından Mehmet Şirin D., Özel Harekat polisleri tarafından yakalandı.
Pimi çekilmiş el bombası ise olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Operasyonun ardından gözaltına alınan Mehmet Şirin D., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Şüphelinin dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından arandığı ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu belirtildi.