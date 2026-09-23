Genç avukatı öldüren sanıktan 'pes' dedirten savunma: "Korkutmak için ayaklarına sıktım"

Fotoğraf: DHA "BANA ORTAĞIMIZ SERKAN HABER VERDİ" Hakkı Çetin'in ardından tutuklu sanık Ali Çetin savunma yaptı. Olay günü annesini hastaneye götürdüğü sırada babası Hakkı Çetin'in aradığını belirten Ali Çetin, "Ben evde dinlenirken saat 17.00 sıralarında babam beni aradı 'Bahçeye gel' dedi. Ben de 'Tamam' deyip bahçeye gittim. Bahçede etrafa bakındım ama babamı göremeyince ayrıldım. Ben geri dönerken beni Serkan Sakin aradı. Kendisi bizim ortağımız. Odunluk Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezine çağırdı. Buluştuğumuzda babamın bir olaya karıştığını söyledi. Daha sonra ifadeye çağrıldığımı öğrendim. Serkan avukatın da gelmesini söyledi. Avukat gelince Cinayet Büro Amirliği'ne giderek ifade verdim" şeklinde konuştu. "BABAMDAN BUNU BEKLEMEZDİM" Şirketlerinin aile işletmesi olduğunu söyleyen Ali Çetin, "Babam annemin üzerine işletmeyi kurdu. Annemin işlerle alakası yok, kendisi ev hanımı. Babam ticari işlerle ben de çiftçilik işleriyle ilgileniyorum. Babam Elif Hanıma hatır çeki vermiş. Elif Hanım da babama hatır çeki vermiş. Elif Hanım, verdiğimiz çekleri kullanmış ama onlardan aldığımız çekleri biz kullanamadık. Aradaki husumet buradan başlamış. Olayı duyduğumda şok oldum. Ben babamdan bunu beklemezdim. İnanamadım, konduramadım da" dedi.

Fotoğraf: DHA "ARAÇTAN İNMEYE YAKIN OLAYI ANLATTI" Ali Çetin'in ardından mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanık Serkan Sakin'e söz verdi. Savunmasına suçlamaları kabul etmeyerek başlayan Sakin, "Ölen avukat hanımı tanımıyorum. Ben Elif Çalışkan ile Hakkı Çetin arasında çek alışverişi olduğunu biliyorum. Olay günü Hakkı ile tarlada denk geldik. 'Burada ne yapıyorsun?' dediğimde sakin bir şekilde gezdiğini ve aracının bozulduğunu belirterek 'Beni Bursa'ya bırakır mısın?' diye rica etti. Aracıma binip onu götürdüm. Yol boyunca bir şey söylemedi. İnmeye yakın olayı anlattı" dedi. "OLAYLARDAN HABERİM YOK" Serkan Sakin'in ardından tutuksuz sanık Esra Üstünel savunmasını yaptı. Kendisinin ev hanımı olduğunu ve olaydan haberinin olmadığını dile getiren Üstünel, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben ev hanımıyım. İşlerle ilgilenmiyorum. Hatır çeklerinden haberim yok. Eve icra geldiğinde haberim oldu. Hakkı ya da Ali daha önce bana haber vermedi. Ölen kişi beni telefonda aramıştı. Eve geleceğini söyledi. Evi dolaştılar gittiler. Elif Hanım ile bir iş yaptığını bilmiyordum. Gelenin de Elif Hanımın avukatı olduğunu orada öğrendim. Ben rahmetliği tehdit etmedim. Ben bir anneyim. Asla böyle bir şey olmaz" ifadesini kullandı. "TEK SUÇUM POLİSİ ARAMAMAKTI" Esra Üstünel'in ardından mahkeme heyeti, diğer tutuksuz sanık Hakan Sünbül'e söz verdi. Duruşmada savunmasını yapan Sünbül, "Olay günü ben İstanbul'daydım. Akşama doğru Bursa'ya geldim. Hakkı ağabeye bizim evin yakınında apart daire tutmuştuk. Arada sırada orada kalıyordu. Bende de anahtar vardı. Bende kalıyordum. Serkan Sakin beni aradı ve 'Hakkı ağabey gelmedi. Özlüce'deki bekar evinde mi?' diye bakmamı istedi. Ben de o eve gittim. Eve girdiğimde Hakkı ağabey oradaydı ve sinirliydi. Bana 'Git, senin de başın belaya girmesin' dedi. Ben de eve döndüm. Saat 22.00 sıralarında olayı sosyal medyada görünce tekrar yanına gittim ve ona sordum. O da yine 'Git, sana bulaşmasın. Zaten teslim olacağım' dedi. Ben de eve gittim. Tek suçum polisi aramamaktı. Ama korktuğum için aramadım. İkinci gidişimden sonra Serkan'ı aradım durumu söyledim" diye konuştu. Hakan Sünbül'ün ardından mahkeme heyeti Salih U. ve Volkan A.'ya da söz hakkı verdi. Tutuksuz sanıklar konuyla alakalarının olmadığını belirterek, beraatlerini talep etti.

Fotoğraf: DHA "HATIR ÇEKİ ALIŞVERİŞİMİZ VARDI" Sanıkların ardından mahkeme heyeti olayda yaralanan Hatice Kocaefe'nin ablası Elif Çalışkan' söz verdi. Kendisinin soğuk hava depo, meyve ve kasa işletmelerinin olduğunu söyleyen Çalışkan, "Kardeşlerim yanımda çalışıyorlar. Rahmetli kardeşim Hatice de işletmelerimin hukuki işlerini yürütmekteydi. İhracat konularında ve tahsil edemediğimiz ödemelerin icra yoluyla almakla görevliydi. Ali Çetin ile aramızda hatır çeki alışverişi oldu. Ancak ben karşı taraftan alacaklıyım. Alacaklı olduğum içim 2025 yılında muhasebecimizle Ali Çetin'in Serme'deki bahçesine gittik. Orada, Hakkı Çetin, Ali Çetin ve Serkan Sakin bulunuyordu. Orada yaptığımız alacak verecek görüşmelerimizde benim alacaklı olduğum konusunda mutabık kaldık. Ben onlara ödeme yapmaları gerektiğini söyledim" ifadelerini kullandı. "TEHDİT EDİNCE İCRA BAŞLATTIK' İlerleyen süreçte ödeme alamadığını dile getiren Çalışkan, "Ben bir daha muhasebe müdürümüz Hasan Beyle aynı yere gittim. Orada Hakkı Çetin ve Ali Çetin vardı. Masada oturuyorduk. Masanın üzerinde silah vardı. Ben zor durumda olduğumu, ödeme yapmam gerektiğini ve bana olan borçlarını ödemelerini söyledim. Ali Çetin de, 'Bu parayı ben ödeyemem. Beni bir sonraki sezona taşıyacaksın' dedi. Ben de bunun imkansız olduğunu, benim de sıkıştığımı, bir sene daha bekleyemeyeceğimi söyleyerek ne zaman ödeyeceklerini sordum. Bana 'Taşımazsan öldürürüz o zaman' dedi. O sırada araya Hakkı Çetin girdi. 'Önümüzdeki sezona taşıyacaksınız' dedi. Ben de bunun imkanının olmadığını söyleyerek, 'Ödeme niyetiniz yoksa ben de yasal yollar başvuracağım' dedim. Bunun üzerine Hakkı da 'Eğer Esra ile Ali'yi icraya verirsen seni Gürsu'da gezdirmem, seni öldürürüm. Mekanında bir tane canlı bırakmam. Gençliğine doyamazsın' diye tehdit etti. Ben de oradan ayrıldım ve kız kardeşim Hatice Kocaefe'ye icra takibini başlatmasını söyledim" diye konuştu. "KARDEŞİMİ TOPRAĞA VERDİK" Olaydan sonra Esra Üstünel, Hakkı Çetin ve Ali Çetin'in tehditlerinin devam ettiğini dile getiren Elif Çalışkan, "Olay günü ailece işletmemize gittik. Burada işlerle ilgilenirken Hakan Sünbül beni aradı ve nerede olduğumu sordu. Ben de depoda olduğumu söyledim. Bana depoyu hala satıp satmayacağımı, müşteri olduğunu sordu. Bir süre konuştuktan sonra telefonu kapattım ve komşumuz olan işletmecilerden Turgut Bey'in işletmesine ziyarete gidiyorduk. O sırada bir araba yavaşladı. Ben otomobilde Hakkı Çetin'i gördüm. Bize hedef gözeterek 5-6 el ateş açtı. Ben kardeşimin yere yığıldığını gördüm. Sonra hastaneye gittik. Gül gibi kardeşimi kaybettik. Vatana millete hayırlı evlat olsun diye okuttuğumuz kardeşimi kara toprağa verdik. Sanıkların hepsinden şikayetçiyim" dedi. "GÜNDE 4-5 SAAT AĞLIYORUM" Elif Çalışkan'ın ardından Hatice Kocaefe'nin babası Rahmi Kocaefe söz aldı. Ailece çalıştıklarını söyleyen Kocaefe, "Sabah ailece işletmeye geldik. Sonra komşu işletmeye ziyarete gidiyorduk. Yolda yürürken bir araç yavaşladı. Ben adres soracak diye beklerken, bir kızımı kalbinden, bir kızımı da ayağından vurmuş. Ben bu işi yapanlardan yardımcı olanlardan şikayetçiyim. Günde 4-5 saat ağlıyorum. Davacıyım" ifadelerini kullandı.