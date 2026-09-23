Genç avukatı öldüren sanıktan 'pes' dedirten savunma: "Korkutmak için ayaklarına sıktım"
Bursa’da icra takibi başlattığı için 26 yaşındaki avukat Hatice Kocaefe’yi sokak ortasında katleden Hakkı Çetin ve beraberindeki sanıkların yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Çetin’in "Öldürmek amacıyla değil, korkutmak için ayaklarına doğru ateş ettim" savunması tepki çekerken; duruşma salonuna yürüteçle gelen abla ve aile üyeleri ise gözyaşlarına boğuldu.
Olay, 28 Nisan'da saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakkı Çetin, soğuk hava deposu bulunan Elif Çalışkan'a (40) armut sattı. Ödemesini yapan Çalışkan'dan ihracatta kullanılan 5 milyon TL'lik armut kasası satın alan Hakkı Çetin borcunu ödemedi. Çalışkan, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olan kız kardeşi Hatice Kocaefe aracılığıyla hukuki süreç başlatınca Hakkı Çetin ile aralarında husumet oluştu. Kız kardeşleri telefonda tehdit eden Çetin, hakkında başlatılan icra takibinin geri çekilmesini istedi. Kocaefe, olumsuz yanıt verip hukuki sürecin devam edeceğini belirtti.
KIZ KARDEŞLERE SİLAHLI SALDIRI
İki kız kardeş, babaları Rahmi Kocaefe ve erkek kardeşleri Muammer Kocaefe ile birlikte sahibi oldukları soğuk hava deposuna yürüyerek gittikleri sırada, otomobille önlerini kesen Hakkı Çetin tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli otomobille kaçarken, Elif Çalışkan dizinden, Hatice Kocaefe ise göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Kocaefe, ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.
5 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olay sonrası jandarma ilk aşamada iki şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmanın devredildiği Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hakkı Çetin'i Nilüfer ilçesinde rezidanstaki bir evde yakaladı. Hakkı Çetin'in 5 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis, ardından 6 kişiyi daha gözaltına aldı.
"ÇEKLERİ İCRAYA VERDİLER, SİNİRLENDİM"
Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Hakkı Çetin'in verdiği ifadesinde, "Birlikte ticaret yapıyorduk. Borcum karşılığında kendilerine çek verdim. Ödeme yapacağımı söylememe rağmen çekleri icraya verdiler, buna sinirlendim" dediği öğrenildi.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hakkı Çetin ile kendisine yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen Ali Çetin, Esra Üstünel, Serkan Sakin ve Hakan Sünbül tutuklanırken, Salih U. ve Volkan A. adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkeme ara kararla Esra Üstünel ile Hakan Sünbül'ü tahliye etti.
AVUKATLAR ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI
Öte yandan davanın görüleceği Bursa Adliyesi önünde avukatlar basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, Kocaeli Barosu Başkanı Kadir Caner Karakadılar, Yalova Barosu Başkanı Elif Turnacı Çavuş, Sakarya Barosu Başkanı Musa Adıyaman, Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, Gaziantep Barosu Başkanı Bülent Duran, Mardin Barosu Başkanı Ahmet Duyan, Eskişehir Barosu Başkanı Barış Günaydın ve farklı illerden gelen avukatlar katıldı. Gazetecilere açıklama yapan Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, meslektaşlarının ölümünün ardından adliye önünde adalet talebiyle bulunmak zorunda kalmanın üzüntüsünü belirtti. Kocaefe'nin öldürülmesinin yalnızca bir cinayet dosyası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getiren Öztosun, avukatların yürüttükleri mesleki faaliyetler nedeniyle hedef alınmasının savunma hakkı açısından da ele alınması gerektiğini söyledi.
DURUŞMA BAŞLADI
Avukat Hatice Kocaefe'yi (26) öldüren Hakkı Çetin'in (49) yargılamasına Bursa 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Duruşmaya taraf avukatları, Hatice Kocaefe'nin babası Rahmi Kocaefe, Bahtinur Kocaefe, ağabeyi Muharrem Kocaefe, kardeşi Burak Kocaefe, ablası Elif Çalışkan, çeşitli şehirlerin baro başkanları ve temsilcileri, tutuksuz sanıklar Esra Üstünel, Hakan Sünbül, Salih U. ve Volkan A., Hakkı Çetin, Ali Çetin ve Serkan Sakin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Elif Çalışkan'ın yürüteç ile salona girdiği görüldü.
Duruşmada savunmasını yapan Hakkı Çetin, Elif Çalışkan ile aralarında ticari bir husumet olmadığını dile getirerek, "Bizim aramızda olan ticaret değil iyiliktir. Ben Elif Çalışkan'a kullansın diye 5 milyon lira hatır çeki verdim. Daha sonra Elif beni buzhaneye çağırdı. Orada da birbirimize hatır çeki verdik. Aradan 2-3 gün geçti. Çeki kırdırmaya gittim, karşılıksız çıktı. Onlar bizim çekleri kırdırdı ama biz onların çeklerini kırdıramadık. Elif'i aradım, 'Çekler geçmiyor, başka çek ver' dedim. Yeni verdiği çekleri kırdırdım. Sonra günü gelince bu çekler ödenmedi. Biz de kendi çeklerimizi iade ettik. Bizim sıkıntımız oradan kaynaklandı. Ben zor duruma düşünce başka bir soğuk hava deposu işletmecisi olan birinden nakit almak istedim. Oraya gittim ve işletme sahibini beklerken orada Elif Hanım geçiyordu. Daha önce çektirdikleri aklıma gelince kendimi tutamadım. 3-4 ayaklarına doğru korkutmak amacıyla ateş açtım. Öldürmek amacıyla ateş etmedim. Hatice Hanımı zaten tanımıyorum" diye konuştu.