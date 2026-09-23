Fon soruşturmasında flaş gelişme! 14 kişi tutuklandı
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 19'u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; diğer şüphelilerle ilgili hakimlik süreci devam ediyor.
Sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheliden 19'u, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. İşlemlerinin ardından 19 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı 3 şüpheliye ise adli kontrol uygulandığı belirtildi. 2 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Tera Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Abdülkadir Özkan ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebi kararı verilirken Bülent Uygur'un ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
TUTUKLANANLAR:
Furkan Baki
Murat Keçeci
Ramazan Erbey
İlhan Aygül
Salih Can Bülbül
Selçuk Kahya
Uğur Akkafa
Samet Çetinel
Celal Yarız
İsmail Ege
Mehmet Yıldırım
Lütfi Çetinel
Berkan Gülen
Mehmet Erbey
ADLİ KONTROL UYGULANAN İSİMLER
Halil İbrahim Ege
Büşra Alçelik
Gözde Hacıoğlu