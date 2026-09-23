Fon soruşturmasında flaş gelişme! 14 kişi tutuklandı

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 19'u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; diğer şüphelilerle ilgili hakimlik süreci devam ediyor.