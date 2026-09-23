Fon soruşturmasında 19 tutuklama talebi!
Fon soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheliden 19'u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 1 şüphelinin ise savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.
Sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheliden 19'u, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.
Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Tera Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Abdülkadir Özkan ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebi kararı verilirken Bülent Uygur'un ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si hakkında tutuklama talebinde bulunulurken, 3 şüphelinin savcılıkta ifade verme işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
İŞTE İSİM LİSTESİ:
Abdulkadir Özkan
Nihat Kırmızı
Gözde Hacıoğlu
Furkan Baki
Murat Keçeci
Ramazan Erbey
İlhan Aygül
Salih Can Bülbül
Selçuk Kahya
Büşra Alçelik
Uğur Akkafa
Samet Çetinel
Celal Yarız
İsmail Ege
Mehmet Yıldırım
Lütfi Çetinel
Halil İbrahim Ege
Berkan Gülen
Mehmet Erbey