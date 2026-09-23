Bodrum’da rüşvet operasyonu! Liman başkanı suçüstü yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bölge Liman Başkanı T.A., rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada polis ekipleri, Liman Başkanlığı’ndaki rüşvet iddiaları üzerine teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi; operasyonla birlikte kurum binasında ve araçlarda arama yapıldı, bazı materyallere el konuldu.