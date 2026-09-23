Bodrum’da rüşvet operasyonu! Liman başkanı suçüstü yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bölge Liman Başkanı T.A., rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada polis ekipleri, Liman Başkanlığı’ndaki rüşvet iddiaları üzerine teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi; operasyonla birlikte kurum binasında ve araçlarda arama yapıldı, bazı materyallere el konuldu.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Liman Başkanlığı'nda rüşvet iddialarını mercek altına alan ekipler, bir süre teknik ve fiziki takip yaptı.
Takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı.
LİMAN BAŞKANI RÜŞVET ALIRKEN YAKALANDI
Soruşturma kapsamında Bölge Liman Başkanı T.A., rüşvet aldığı sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Operasyonun ardından T.A. gözaltına alınırken, Liman Başkanlığı binasında ve binanın önünde bulunan sivil ve resmi araçlarda arama gerçekleştirildi.
KURUMDA ARAMA, MATERYALLERE EL KOYMA
Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda bazı materyaller ele geçirildi. Söz konusu materyallere el konulurken, soruşturmanın kapsamının yürütülecek işlemlerle netleşeceği bildirildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.