Kafe tuvaletindeki gizli kamera skandalı! Avizeye gizlediği telefonla kadını kayda aldı: İşte sanığa verilen ceza

Konya’da bir kafede garson olarak çalışan sanık, tuvaletteki avizenin içine yerleştirdiği cep telefonuyla bir kadının görüntüsünü kaydetti. Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada sanığa verilen hapis cezası 1 yıl 8 ay olarak belirlendi.