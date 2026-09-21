Kafe tuvaletindeki gizli kamera skandalı! Avizeye gizlediği telefonla kadını kayda aldı: İşte sanığa verilen ceza
Konya’da bir kafede garson olarak çalışan sanık, tuvaletteki avizenin içine yerleştirdiği cep telefonuyla bir kadının görüntüsünü kaydetti. Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada sanığa verilen hapis cezası 1 yıl 8 ay olarak belirlendi.
Konya'da bir kafede yaşanan gizli kamera olayıyla ilgili yargı süreci tamamlandı.
Eşiyle birlikte kafeye giden kadın, tuvalete girdiği sırada tavandaki avizenin içinde bir cep telefonu olduğunu fark etti.
Kadının durumu eşine bildirmesi üzerine telefonda yapılan incelemede, tuvalete girdiği anlara ait görüntüler bulundu.
CEP TELEFONUNU AVİZENİN İÇİNE YERLEŞTİRDİ
Yapılan araştırmada, kafede garson olarak çalışan sanığın, kadın tuvalete girmeden önce cep telefonunun kamera kaydını açarak cihazı avizenin içine yerleştirdiği tespit edildi.
Sanık hakkında Konya 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Mahkeme, eylemin mesleğin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak gerçekleştirildiği gerekçesiyle sanığa "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 4,5 yıl hapis cezası verdi.
YARGITAY KARARI BOZDU
Sanık avukatının temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, kararı bozdu.
Yargıtay, sanığın eylemi gerçekleştirebilmesi için o iş yerinde garson olarak çalışmasının zorunlu olmadığını, garson olmasının sağladığı bir kolaylık veya avantajdan yararlanmadığını belirterek ceza artırım şartlarının oluşmadığı değerlendirmesinde bulundu.
CEZA 1 YIL 8 AYA DÜŞÜRÜLDÜ
Bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada mahkeme, sanığa "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.
Takdiri indirim uygulanmasıyla ceza 1 yıl 8 aya düşürüldü.
Mahkeme ayrıca hapis cezasının ertelenmesine ve sanık hakkında 1 yıl 8 ay denetim süresi uygulanmasına karar verdi.
Görüntü kaydında kullanılan cep telefonunun da müsadere edilerek devlet tarafından alınmasına hükmedildi.
Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, 1 yıl 8 aylık hapis cezasını oy birliğiyle onadı.