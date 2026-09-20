Gazeteci Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'Şantaj' suçundan tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın MASAK tarafından hazırlanan bankacılık verilerinde 2017-2026 döneminde 101,9 milyon lira para girişi ve 134,1 milyon lira para çıkışı bulunduğu; 69,6 milyon liralık giriş ile 106,5 milyon liralık çıkışın açıklamalarının yetersiz, kişisel borç ilişkisi ve mali profille uyumsuz olduğu değerlendirmesine varıldığı belirtildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından MASAK raporları incelenerek hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu'nda, Sarıkaya'nın kendi hesapları arasındaki transferler ayıklandıktan sonra hesap hareketlerinin tek tek analiz edildiği belirtildi.

Tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya'nın mali profili ve gazetecilik mesleğini icra eden ücretli bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesi yapıldı.

Sarıkaya'nın kripto para platformu üzerinden on milyonlarca liralık hareket tespit edilirken, Kıbrıs'taki iki otele yapılan milyonluk transferler için dosyada "kumar ödemesi" şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

236 MİLYON LİRAYI AŞAN HESAP HAREKETİ

Sarıkaya'nın 2017-2026 dönemini kapsayan transfer özetine göre hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleşti. Böylece incelemeye konu toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı belirlendi.

KOM analizinde, hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu, işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte gerçekleştiği ve bu nedenle "izaha muhtaç şüpheli para transferleri" olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Hesaptan çıkan paralarda ise aynı kapsamdaki tutarın 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu belirtildi. Raporda söz konusu işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya'nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.

KRİPTO PARA HAREKETİ 48,9 MİLYON LİRA

Sarıkaya'nın kripto varlıklarının incelemesinde hesabına 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 lira para geldiği tespit edildi. KOM, bu hareketleri rapor tablosunda "şüpheli kripto para hareketi" olarak nitelendirdi.