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SOLOTÜRK'ten Fransa'da F-16 ile nefes kesen gösteri! Göz kamaştıran manevra kamerada

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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SOLOTÜRK'ten Fransa'da F-16 ile nefes kesen gösteri! Göz kamaştıran manevra kamerada

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Fransa'da düzenlenen Saint-Dizier Hava Gösterileri'nde gökyüzünü F-16 ile adeta süsledi. Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın gerçekleştirdiği uçuşta sergilenen zorlu manevralar izleyenlerden büyük alkış aldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Fransa'da 12-13 Eylül'de düzenlenen Saint-Dizier Hava Gösterileri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK'ÜN FRANSA'DAKİ HAVA GÖSTERİSİ KAMERADA

Saint-Dizier 113 Hava Üssü'nde gerçekleştirilen etkinlikte F-16 ile gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK, sergilediği manevralarla havacılık tutkunlarına etkileyici anlar yaşattı.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Gösteri ekibi lider pilotu Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın gerçekleştirdiği uçuşta, zorlu manevralar peş peşe sergilendi.

SOLOTÜRK, performansıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.

Fotoğra:İHAFotoğra:İHA

Gösteriye ilişkin görüntüler sosyal medya hesabından paylaşılırken, "SOLOTÜRK, Fransa Saint Dizier Airshow'da havacılık severlerle buluştu. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil etti" mesajı verildi.

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