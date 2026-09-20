SOLOTÜRK'ten Fransa'da F-16 ile nefes kesen gösteri! Göz kamaştıran manevra kamerada
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Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Fransa'da düzenlenen Saint-Dizier Hava Gösterileri'nde gökyüzünü F-16 ile adeta süsledi. Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın gerçekleştirdiği uçuşta sergilenen zorlu manevralar izleyenlerden büyük alkış aldı.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Fransa'da 12-13 Eylül'de düzenlenen Saint-Dizier Hava Gösterileri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Saint-Dizier 113 Hava Üssü'nde gerçekleştirilen etkinlikte F-16 ile gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK, sergilediği manevralarla havacılık tutkunlarına etkileyici anlar yaşattı.
Gösteri ekibi lider pilotu Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın gerçekleştirdiği uçuşta, zorlu manevralar peş peşe sergilendi.
SOLOTÜRK, performansıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.
Gösteriye ilişkin görüntüler sosyal medya hesabından paylaşılırken, "SOLOTÜRK, Fransa Saint Dizier Airshow'da havacılık severlerle buluştu. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil etti" mesajı verildi.