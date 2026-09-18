Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev veya iş yeri alan vatandaşları sevindiren büyük indirim kampanyasını açıkladı.

228 BİN HAK SAHİBİNİ KAPSIYOR

TOKİ alacaklarına yönelik beklenen indirim kampanyasının detaylarını paylaşan Bakan Murat Kurum, ev ve iş yeri sahipleri için tarihi bir fırsat sunulduğunu belirtti. Kampanyadan, ödemeleri hâlen devam eden 228 bin vatandaş yararlanabilecek.