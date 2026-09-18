TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası: 228 bin kişi yararlanabilecek, tarihler belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’den ev veya iş yeri alan vatandaşları yakından ilgilendiren müjdeyi verdi. Bakan Kurum, 22 Eylül - 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını kapatan vatandaşlara yüzde 25 indirim uygulanacağını duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev veya iş yeri alan vatandaşları sevindiren büyük indirim kampanyasını açıkladı.
228 BİN HAK SAHİBİNİ KAPSIYOR
TOKİ alacaklarına yönelik beklenen indirim kampanyasının detaylarını paylaşan Bakan Murat Kurum, ev ve iş yeri sahipleri için tarihi bir fırsat sunulduğunu belirtti. Kampanyadan, ödemeleri hâlen devam eden 228 bin vatandaş yararlanabilecek.
22 EYLÜL - 19 EKİM TARİHLERİNE DİKKAT
Erken ödeme yaparak tapusunu almak isteyen hak sahipleri için başvuru takvimi de netleşti. Kampanya, 22 Eylül - 19 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.
PEŞİN VEYA KISMİ ÖDEMEYE YÜZDE 25 İNDİRİM
Bakan Kurum, borcun tamamını ödeyemeyen vatandaşların da unutulmadığını belirterek esnek ödeme planının detaylarını aktardı:
Tam Kapatma: Borç bakiyesinin tamamını peşin kapatan vatandaşlar yüzde 25 indirimden doğrudan faydalanacak.
Kısmi Ödeme: Borcun tamamını kapatamayanlar, borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini ödediklerinde, ödedikleri tutar üzerinden yine yüzde 25 indirim kazanacak.