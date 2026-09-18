CHP'de disiplin kararı! Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ihraç edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu olağan toplantısında Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında kesin çıkarma cezası verilmesine karar verdi. Parti açıklamasında, cezanın CHP Tüzüğü'nün 68/1-b maddesi gereğince uygulandığı bildirildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun olağan toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında tedbirli olarak disiplin soruşturmasına sevk edilen ve soruşturma devam ederken başka bir siyasi partiye katılarak bu partide görev veya yöneticilik üstlenen kişilerle ilgili alınan karara da yer verildi.

Açıklamada, bu kişilerin tedbir nedeniyle resmi anlamda istifa işlemi gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığı belirtildi.

DİSİPLİN DOSYALARI İŞLEMDEN KALDIRILDI

Partinin açıklamasında, söz konusu kişilerin başka bir siyasi partiye geçmek suretiyle parti üyeliğinden ayrılma iradelerini fiilen ortaya koyduklarının kabul edildiği bildirildi.

Bu kapsamda, haklarındaki disiplin soruşturmalarının Tüzüğün 71/15'inci maddesi uyarınca durdurulmasına ve dosyaların işlemden kaldırılmasına karar verildiği aktarıldı.

TUNCER HAKKINDA KESİN ÇIKARMA CEZASI

Açıklamada ayrıca, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında Tüzüğün 68/1-b maddesi gereğince "kesin çıkarma cezası" verildiği bildirildi.