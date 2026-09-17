Ömer Çelik'ten Menderes, Zorlu ve Polatkan mesajı: “Darbeler milletin ve devletin düşmanıdır”
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı idamlarının 65. yılında andı. Çelik, "Darbeler her zaman milletin ve devletin düşmanıdır" mesajını verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Başbakan Adnan Menderes ile eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idamlarının 65. yılında andı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda darbelerin milletin ve devletin düşmanı olduğunu belirterek, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idamlarının yıl dönümünde rahmetle anıldığını ifade etti.
"DARBELER HER ZAMAN MİLLETİN VE DEVLETİN DÜŞMANIDIR"
Ömer Çelik paylaşımında, "Darbeler her zaman milletin ve devletin düşmanıdır. Milletimizin iradesine düşman olanların ülkemize yaptığı en büyük kötülükler darbelerdir." ifadelerini kullandı.
Çelik, 65 yıl önce gerçekleşen darbe sürecine ilişkin mesajında, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idama mahkum edildiğini belirtti.
"MİLLETİN GÖNLÜNDE YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR"
Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın milletin gönlünde yaşamaya devam ettiğini belirten Çelik, darbecilerin ise tarih önünde mahkum edildiğini söyledi.
Çelik, paylaşımını "Merhum Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı vefatlarının yıl dönümünde, rahmetle anıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ifadeleriyle tamamladı.
Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de, Adnan Menderes ise 17 Eylül 1961'de idam edilmişti.