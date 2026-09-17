AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Başbakan Adnan Menderes ile eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idamlarının 65. yılında andı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda darbelerin milletin ve devletin düşmanı olduğunu belirterek, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idamlarının yıl dönümünde rahmetle anıldığını ifade etti.

"DARBELER HER ZAMAN MİLLETİN VE DEVLETİN DÜŞMANIDIR"

Ömer Çelik paylaşımında, "Darbeler her zaman milletin ve devletin düşmanıdır. Milletimizin iradesine düşman olanların ülkemize yaptığı en büyük kötülükler darbelerdir." ifadelerini kullandı.

Çelik, 65 yıl önce gerçekleşen darbe sürecine ilişkin mesajında, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idama mahkum edildiğini belirtti.