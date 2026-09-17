Ankara'da suç örgütü operasyonu! 67 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 82 şüpheliden 67’si tutuklandı. 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 114 şüpheli tespit edildi.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 82 şüpheliden 67'si tutuklandı, 15 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.