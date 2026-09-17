Kamuoyunda sürece yönelik desteğin yüzde 85'in üzerinde olduğunu ifade eden Ala, süreçte ara bulucuların devre dışı bırakıldığını belirtti.

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TÜRKİYE 3. GÖZE İHTİYAÇ DUYMUYOR

Ala, Türkiye'nin kendi sorununu çözerken başka ülkelerden medet ummadığını vurgulayarak, "Süreç en başından beri öngördüğümüz şekilde devam ediyor" mesajını verdi.

Türkiye'nin önündeki sorunların çözülmesi gerektiğini belirten Ala, "Ayağımıza pranga olan sorunları çözüp terörsüz bölgeyi tesis etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Ala'nın açıklamaları, "Terörsüz Türkiye" sürecinde çalışmaların sürdüğüne ilişkin mesaj olarak öne çıktı.