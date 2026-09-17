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AK Parti'den Terörsüz Türkiye sürecinde yeni mesaj: “Olumsuz bir durum yok”

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AK Parti'den Terörsüz Türkiye sürecinde yeni mesaj: “Olumsuz bir durum yok”

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, “Terörsüz Türkiye”ye ilişkin değerlendirmesinde sürecin öngörüldüğü şekilde ilerlediğini belirterek alt kurulların çalışmaya başladığını ve şu aşamada olumsuz bir durum yaşanmadığını söyledi.

Kamuoyunda sürece yönelik desteğin yüzde 85'in üzerinde olduğunu ifade eden Ala, süreçte ara bulucuların devre dışı bırakıldığını belirtti.

Fotoğraf: AA ArşivFotoğraf: AA Arşiv

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Ala, Türkiye'nin kendi sorununu çözerken başka ülkelerden medet ummadığını vurgulayarak, "Süreç en başından beri öngördüğümüz şekilde devam ediyor" mesajını verdi.

Türkiye'nin önündeki sorunların çözülmesi gerektiğini belirten Ala, "Ayağımıza pranga olan sorunları çözüp terörsüz bölgeyi tesis etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Ala'nın açıklamaları, "Terörsüz Türkiye" sürecinde çalışmaların sürdüğüne ilişkin mesaj olarak öne çıktı.

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