Bakan Kurum’dan Cenevre’de önemli temaslar! Küresel işbirliği masada
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cenevre’de önemli temaslarda bulundu. Kurum, DTÖ Genel Direktörü Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ve IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain ile görüşerek yeşil dönüşüm, iklim finansmanı, ticaret ve küresel insani krizlere yönelik iş birliği başlıklarını ele aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirdiği temaslarla Türkiye'nin uluslararası alandaki iş birliği çalışmalarını sürdürdü.
Bakan Kurum, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya gelerek yeşil dönüşümün küresel ticaret üzerindeki etkilerini ve sürdürülebilir değer zincirlerinin geliştirilmesine yönelik fırsatları değerlendirdi.
YEŞİL DÖNÜŞÜM VE KÜRESEL TİCARET MASADA
Kurum, görüşmeye ilişkin paylaşımında, "Yeşil dönüşümün küresel ticaret üzerindeki etkilerini, sürdürülebilir değer zincirlerinin geliştirilmesine yönelik fırsatları ve ağustos ayında uygulamaya aldığımız Emisyon Ticaret Sistemini ele aldık" ifadelerini kullandı.
COP31'de DTÖ ile geliştirilebilecek iş birliği alanlarını da değerlendirdiklerini belirten Kurum, "Bu kapsamda, 13 Kasım'da DTÖ iş birliğiyle düzenleyeceğimiz Finans ve Ticaret Günü'nün; iklim, ticaret, finans ve yatırım başlıklarını somut adımlarla buluşturmasını hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
GAZZE VE İNSANİ LOJİSTİK MERKEZİ GÖRÜŞÜLDÜ
Bakan Kurum, Cenevre'deki temasları kapsamında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain ile de bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin paylaşımında Kurum, "Görüşmemizde Türkiye ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) arasındaki köklü iş birliğini güçlendirme imkanlarını, Gazze'de acil ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra önümüzdeki dönemde bölgedeki toparlanma sürecinde atabileceğimiz ortak adımları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.
Kurum, ayrıca "İstanbul'da kurulması planlanan İnsani Lojistik Merkezi'nin hayata geçirilmesi için yürütülecek çalışmaları, Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 kapsamında yürütülebilecek somut projeleri ve iklim eyleminin insani boyutunu ele aldık" dedi.
TÜRKİYE ULUSLARARASI DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRİYOR
Bakan Kurum, küresel insani krizlere karşı uluslararası dayanışmayı ve Türkiye'nin saha kapasitesini artıracak adımların atılmaya devam edileceğini belirtti.
Cenevre'deki temaslarda iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir ticaret, insani yardım ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik başlıklar ele alındı.