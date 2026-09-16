Bakan Kurum, Cenevre'de DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala ve IFRC Genel Sekreteri Chapagain ile bir araya geldi (Foto: AA)

Bakan Kurum, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya gelerek yeşil dönüşümün küresel ticaret üzerindeki etkilerini ve sürdürülebilir değer zincirlerinin geliştirilmesine yönelik fırsatları değerlendirdi.

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE KÜRESEL TİCARET MASADA

Kurum, görüşmeye ilişkin paylaşımında, "Yeşil dönüşümün küresel ticaret üzerindeki etkilerini, sürdürülebilir değer zincirlerinin geliştirilmesine yönelik fırsatları ve ağustos ayında uygulamaya aldığımız Emisyon Ticaret Sistemini ele aldık" ifadelerini kullandı.

COP31'de DTÖ ile geliştirilebilecek iş birliği alanlarını da değerlendirdiklerini belirten Kurum, "Bu kapsamda, 13 Kasım'da DTÖ iş birliğiyle düzenleyeceğimiz Finans ve Ticaret Günü'nün; iklim, ticaret, finans ve yatırım başlıklarını somut adımlarla buluşturmasını hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.