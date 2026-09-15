Alınan karar uyarınca 15 Eylül 2026 Salı günü memurlar Tüm Yerel Sen öncülüğünde saat 12.00'da belediye binası önünde basın açıklaması yapacak. Ardından da yarım gün iş bırakacak. Tüm Yerel Sen İzmir 2 Nolu Şube'den konuya ilişkin yapılan açıklamada işverenin sendikanın randevu taleplerine dönüş yapmadığına dikkat çekildi.

Bekar açıklamasının devamında; "Bizler sendikalar olarak, kamu emekçilerinin haklarını ve kazanımlarını korumak, alın terimizin karşılığını almak ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini sağlamak için demokratik, yasal ve meşru mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu doğrultuda, 15.09.2026 Salı günü saat 12.00'de Buca Belediyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirecek, ardından yarım gün iş bırakma eylemi yapacağız. Tüm emekçi arkadaşlarımızı, haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemize destek vermeye davet ediyoruz. Unutmayalım; örgütlü mücadelemiz, en büyük gücümüzdür. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın emek ve dayanışma." ifadelerini kullandı.