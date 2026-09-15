Buca Belediyesi’nde değişen bir şey yok! 300 memurdan iş bırakma kararı
İzmir'de Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tutuklanmasının ardından göreve vekalet eden Hüseyin Benzer dönemi krizle başladı. Belediye bünyesinde görev yapan 300 memurun 4 aylık sosyal denge tazminatının 2 aydır ödenmemesi üzerine yetkili sendika Tüm Yerel-Sen iş bırakma kararı aldı. Memurlar bugün basın açıklaması yapıp greve gidecek.
İzmir'de Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından yerine vekalet eden Hüseyin Benzer de memurlara verdiği sözü tutmadı.
Belediye çatısı altında görev yapan 300 memurun geriye dönük 4 aylık sosyal denge tazminatları 2 aydır verilen sözler tutulmayınca bir türlü ödenmedi.
BUGÜN IŞ BIRAKACAKLAR
Durum böyle olunca belediyede örgütlü memur sendikaları eylem kararı aldı. Alınan karar uyarınca bugün belediyede örgütlü sendikalar yetkili sendika Tüm Yerel Sen öncülüğünde basın açıklaması yapacak. Ardından da belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan 300 memur öğleden sonra yarım gün iş bırakacak. Ödemelerin gerçekleşmemesi halinde önümüzdeki günlerde eylemler artarak devam edecek.