Bursa Osmangazi’de ters yönde ilerleyen otomobil, polis ekiplerince durduruldu. Sürücü Büşra A. ve yanındaki kişi polise direnirken, sürücü görüntü alan basın mensuplarına da tepki gösterip kameraya tükürdü. İki kişi gözaltına alındı, araç otoparka çekildi.

Saat 04.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda ana yolda ters yönde ilerleyen otomobil, polis ekiplerinin dikkatini çekti. Ekipler, aracı durdurarak sürücü Büşra A. ve yanındaki kişiye işlem yapmak istedi.

Polis ekipleri, sürücüye alkol testi uygulamak ve gerekli cezai işlemleri gerçekleştirmek istedi. Ancak Büşra A. ile yanındaki kişi, ekiplere tepki göstererek direnmeye başladı.

POLİSLERE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Sürücü Büşra A., polis ekiplerinin müdahalesine rağmen sakinleşmedi. Ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı Büşra A. ve yanındaki kişi, polislere saldırmaya çalışarak zorluk çıkardı.

Olay sırasında kendisinin sanatçı olduğunu söyleyen Büşra A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

KAMERAYA TÜKÜRDÜ, YERE YIĞILDI

Büşra A., gazetecilerin görüntü almasına tepki göstererek kameraya tükürdü. Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında bir süre sonra yere yığılan Büşra A., kısa süre sonra yeniden ayağa kalktı.

Ayağa kalkmasının ardından polis aracına da saldıran Büşra A., ekiplere direnmeye devam etti.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, yaşanan arbede sonrası Büşra A. ile yanındaki kişiyi güçlükle gözaltına aldı. Ters yönde ilerleyen otomobil ise olay yerinden kaldırılarak otoparka çekildi.