İstanbul Valiliği, öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da pazartesi 2 milyon 800 bine yakın öğrenci ile 161 bin 453 öğretmen dersbaşı yapacak.

Bu kapsamda, 2026-2027 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi için kentte gerekli tüm tedbirler alındı.