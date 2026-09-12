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Kahramanmaraş Kalesi'nde Türkiye Kültür Yolu Festivali açıldı! Dokuz gün boyunca 14 noktada 208 etkinlik

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kahramanmaraş Kalesi'nde Türkiye Kültür Yolu Festivali açıldı! Dokuz gün boyunca 14 noktada 208 etkinlik

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 18. durağı, ilk kez ev sahipliği yapan Kahramanmaraş oldu. 12-20 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival boyunca, kentin tarihi ve kültürel değerleri 14 farklı noktada düzenlenecek 208 etkinlikle ziyaretçilere sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 18. durağı olan Kahramanmaraş'ta kültür, sanat ve gastronomi maratonu resmen başladı. 12-20 Eylül 2026 tarihleri arasında ilk kez bu büyük organizasyona ev sahipliği yapacak olan kent, 9 gün boyunca 14 farklı noktada gerçekleştirilecek 208 ayrı etkinlikle tarihi ve kültürel değerlerini ziyaretçilerle buluşturacak. Etkinliğin resmi açılış programı ise 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören ve restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde gerçekleştirildi. Açılış törenine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, milletvekilleri, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katılım sağladı. Törenin ardından protokol üyeleri, Kahramanmaraş Kalesi'nde yer alan "Yaşayan Miras: Kahramanmaraş" sergisini ziyaret etti.

Kahramanmaraş Kalesi'nde Türkiye Kültür Yolu Festivali açıldı! Dokuz gün boyunca 14 noktada 208 etkinlik - 1

FESTİVAL DEPREM SONRASINDA ŞEHRİN SOSYAL HAYATINA VE MORALİNE GÜÇ KATACAK

Açılış programında konuşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren kentin moraline ve umuduna güç katacağına inanıldığı için Kahramanmaraş'ı festival takvimine dâhil eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti. Depremde zarar gören kültür varlıklarının ihya edilmesi ve şehirdeki kültür-sanat hayatının yeniden canlanması adına bu organizasyonun çok kıymetli olduğunu vurgulayan Vali Ünlüer, "Festival boyunca şehrimizin tarihi, kültürel değerleri, sanatı, mutfağı ve gelenekleri farklı etkinliklerle tanıtılacak; Kahramanmaraş'ın sahip olduğu bu zenginlikler hemşehrilerimizle ve ülkemizin dört bir yanından gelecek misafirlerimizle buluşacaktır. Kültürün, sanatın ve ortak değerlerimizin buluştuğu bu önemli organizasyonun, Kahramanmaraş'ımızın tanıtımına ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu festival, deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecimizde şehrimizin moraline, sosyal hayatına ve kültürel canlılığına da güç katacaktır." dedi.

Kahramanmaraş Kalesi'nde Türkiye Kültür Yolu Festivali açıldı! Dokuz gün boyunca 14 noktada 208 etkinlik - 2

UNESCO TESCİLLİ EDEBİYAT ŞEHRİNDE MÜZE VE KÜTÜPHANELER İHYA EDİLİYOR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise Millî Mücadele döneminde gösterdiği cesaretle Kahramanmaraş'ın bağımsızlık iradesinin sembol şehirlerinden biri olduğunu ifade etti. Kentin 2025 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na "Edebiyat" alanında Türkiye'den dâhil olan ilk şehir olduğunun altını çizen Yazgı, bu köklü birikimin uluslararası alanda güçlü bir temsil kazandığını söyledi. Şehirdeki kazı, restorasyon ve müzecilik çalışmalarının süratle devam ettiğini, müze ve kütüphanelerin yeniden vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Yazgı, "İşte Türkiye Kültür Yolu Festivali ile bu zengin kültürel mirası daha geniş kitlelerle buluşturuyor, Kahramanmaraş'ın kültür ve sanat hayatına yeni bir canlılık kazandırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir şehri yeniden ayağa kaldırmak; yalnızca binalarını yeniden yapmak değil, o şehrin hafızasını, kültürünü, sanatını ve umudunu da yeniden güçlendirmektir." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Kalesi'nde Türkiye Kültür Yolu Festivali açıldı! Dokuz gün boyunca 14 noktada 208 etkinlik - 3

ÜNLÜ ŞEFLERİN KATILIMIYLA 52 LEZZET NOKTASINDA MARAŞ MUTFAĞI KEŞFEDİLECEK

Bir şehri tanımanın en güzel yollarından birinin o şehrin sofrasına oturmak olduğunu dile getiren Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, festival kapsamında oluşturulan 52 Lezzet Noktası ile Maraş dondurmasından sömelek köfteye uzanan zengin mutfak kültürünün misafirlerle buluşturulacağını açıdladı. Kurulan gastronomi programının detaylarını paylaşan Yazgı, "Gastronomi programımızda Michelin Rehberi'nde yer alan şef Sinem Özler'in ev sahipliğinde; şef Claudio Chinali, şef Kerem Bilginer, televizyon programı sunucusu ve yemek anlatıcısı Sedef İybar, gastronomi yazarı Ebru Erke, Kahramanmaraş gastronomi uzmanı Sibel Dedeoğlu, yemek kültürü araştırmacısı Gamze İneceli İpek ve gastronomi yazarı Talip Bayram Kahramanmaraş'ın lezzetlerini keşfedecek." şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş Kalesi'nde Türkiye Kültür Yolu Festivali açıldı! Dokuz gün boyunca 14 noktada 208 etkinlik - 4

MURAT BOZ, SEFO VE DERYA ULUĞ GİBİ ÜNLÜ İSİMLER ÜCRETSİZ KONSER VERECEK

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin kent için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayarak, "Bu büyük organizasyonun şehrimizin tanıtımına, turizmine, esnafımıza, ekonomimize ve sosyal hayatımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Deprem sonrası yaralarımızı sararken insanlarımızın yeniden gülümsemesine, meydanlarımızın yeniden sanatla, müzikle, kültürle dolmasına ihtiyacımız var. Kahramanmaraş bunu fazlasıyla hak ediyor." dedi. Festival kapsamında düzenlenecek ücretsiz halk konserlerinde dokuz gün boyunca Kıraç, Alişan, Sefo, Ahmet Şafak, Derya Uluğ, Fatma Turgut, Ebru Yaşar, Merve Özbey ve Murat Boz sahne alacak. Konserlerin yanı sıra sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ile FotoMaraton Kahramanmaraş ve FotoMaraton Çocuk programları da 20 Eylül 2026 tarihine kadar kentin dört bir yanında sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

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