Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 18. durağı, ilk kez ev sahipliği yapan Kahramanmaraş oldu. 12-20 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival boyunca, kentin tarihi ve kültürel değerleri 14 farklı noktada düzenlenecek 208 etkinlikle ziyaretçilere sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 18. durağı olan Kahramanmaraş'ta kültür, sanat ve gastronomi maratonu resmen başladı. 12-20 Eylül 2026 tarihleri arasında ilk kez bu büyük organizasyona ev sahipliği yapacak olan kent, 9 gün boyunca 14 farklı noktada gerçekleştirilecek 208 ayrı etkinlikle tarihi ve kültürel değerlerini ziyaretçilerle buluşturacak. Etkinliğin resmi açılış programı ise 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören ve restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde gerçekleştirildi. Açılış törenine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, milletvekilleri, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katılım sağladı. Törenin ardından protokol üyeleri, Kahramanmaraş Kalesi'nde yer alan "Yaşayan Miras: Kahramanmaraş" sergisini ziyaret etti.

FESTİVAL DEPREM SONRASINDA ŞEHRİN SOSYAL HAYATINA VE MORALİNE GÜÇ KATACAK Açılış programında konuşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren kentin moraline ve umuduna güç katacağına inanıldığı için Kahramanmaraş'ı festival takvimine dâhil eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti. Depremde zarar gören kültür varlıklarının ihya edilmesi ve şehirdeki kültür-sanat hayatının yeniden canlanması adına bu organizasyonun çok kıymetli olduğunu vurgulayan Vali Ünlüer, "Festival boyunca şehrimizin tarihi, kültürel değerleri, sanatı, mutfağı ve gelenekleri farklı etkinliklerle tanıtılacak; Kahramanmaraş'ın sahip olduğu bu zenginlikler hemşehrilerimizle ve ülkemizin dört bir yanından gelecek misafirlerimizle buluşacaktır. Kültürün, sanatın ve ortak değerlerimizin buluştuğu bu önemli organizasyonun, Kahramanmaraş'ımızın tanıtımına ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu festival, deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecimizde şehrimizin moraline, sosyal hayatına ve kültürel canlılığına da güç katacaktır." dedi.