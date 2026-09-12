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Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 5 kişi yaralandı! Olay yerinden ilk görüntüler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 5 kişi yaralandı! Olay yerinden ilk görüntüler

Beşiktaş Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesinde seyreden İETT halk otobüsü ile bir iş makinesi çarpıştı. Kazanın etkisiyle iş makinesindeki 2 kişi ve otobüste bulunan 3 kişi yaralandı.

BEŞİKTAŞ'TA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesinde seyreden 34 HO 2425 plakalı özel halk otobüsü ile iş makinesi çarpıştı.

Kazanın etkisiyle iş makinesindeki 2 kişi ile otobüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 5 kişi yaralandı! Olay yerinden ilk görüntüler - 1

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 5 kişi yaralandı! Olay yerinden ilk görüntüler - 2

Kazaya karışan araçların yolda durması nedeniyle trafik akışı aksadı.

Araçların kaldırılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 5 kişi yaralandı! Olay yerinden ilk görüntüler - 3

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