Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 5 kişi yaralandı! Olay yerinden ilk görüntüler

Beşiktaş Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesinde seyreden İETT halk otobüsü ile bir iş makinesi çarpıştı. Kazanın etkisiyle iş makinesindeki 2 kişi ve otobüste bulunan 3 kişi yaralandı.