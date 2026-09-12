Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 5 kişi yaralandı! Olay yerinden ilk görüntüler
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Beşiktaş Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesinde seyreden İETT halk otobüsü ile bir iş makinesi çarpıştı. Kazanın etkisiyle iş makinesindeki 2 kişi ve otobüste bulunan 3 kişi yaralandı.
Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesinde seyreden 34 HO 2425 plakalı özel halk otobüsü ile iş makinesi çarpıştı.
Kazanın etkisiyle iş makinesindeki 2 kişi ile otobüste bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların yolda durması nedeniyle trafik akışı aksadı.
Araçların kaldırılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.