Terörsüz Bölge sürecinde tarihi adım! Suriye'den sonra sıra Sincar'da: PKK silah bırakıyor

Bölgede dengeleri değiştiren Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge süreci, kararlılıkla ve başarıyla ilerlemeye devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen kritik bilgilere göre, Suriye'de SDG'nin feshinin ardından Irak'ta da tarihi bir süreç başladı. Terör yuvası haline getirilmek istenen Sincar, örgütten tamamen arındırılarak merkezi hükümetin kontrolüne geçiyor. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, PKK'nın silahlarını devlete teslim edeceğini ve Sincar Dağı'nın tüm kurumlarıyla federal yönetimin otoritesi altına gireceğini duyurdu.