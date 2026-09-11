Terörsüz Bölge sürecinde tarihi adım! Suriye'den sonra sıra Sincar'da: PKK silah bırakıyor
Bölgede dengeleri değiştiren Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge süreci, kararlılıkla ve başarıyla ilerlemeye devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen kritik bilgilere göre, Suriye'de SDG'nin feshinin ardından Irak'ta da tarihi bir süreç başladı. Terör yuvası haline getirilmek istenen Sincar, örgütten tamamen arındırılarak merkezi hükümetin kontrolüne geçiyor. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, PKK'nın silahlarını devlete teslim edeceğini ve Sincar Dağı'nın tüm kurumlarıyla federal yönetimin otoritesi altına gireceğini duyurdu.
Güvenlik kaynakları, Terörsüz Bölge vizyonu doğrultusunda atılan stratejik adımlara ilişkin bilgileri paylaştı.
Suriye sahasında SDG'nin varlığına son verilmesinin ardından gözlerin çevrildiği Irak'ta, Sincar bölgesinin terör örgütü unsurlarından tamamen arındırılması ve kontrolün merkezi hükümete devredilmesi için süreç başlatıldı.
IRAK BAŞBAKANI ALİ FALİH ZEYDİ: SİLAHLAR DEVLETE TESLİM EDİLECEK
Süreçle ilgili tarihi detayları açıklayan Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, terör örgütü PKK'nın silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını ve Sincar Dağı'nın idari ve güvenlik kurumlarıyla birlikte tamamen federal hükümetin otoritesi altına gireceğini kaydetti.
Silahların yalnızca meşru devlet kontrolünde olması gerektiğinin altını çizen Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, "Silahların yalnızca devlet tekelinde bulunması ve güvenlik kararının tekleştirilmesi, ilçe halkının korunması, istikrarın ve bölgenin geleceğinin güvence altına alınması adına temel bir esastır." ifadelerini kullandı.
ÇOK BAŞLILIK BİTİYOR: ENTEGRASYON İÇİN ÜST DÜZEY KOMİSYON KURULDU
Kurumsal devlet yapısının tahkim edilmesini ve sahadaki güvenlik mekanizmasında yaşanan çok başlılığın tamamen ortadan kaldırılmasını hedeflediklerini belirten Başbakan Zeydi, sahadaki unsurların durumlarının yasalara göre düzenleneceğini bildirdi.
Sürecin hukuki çerçevesine değinen Zeydi, "Devlet; durumlarının yeniden düzenlenmesi ve şartları karşılayanların yasalara uygun olarak resmî Irak güvenlik kurumlarına entegre edilmesiyle haklarını ve fedakârlıklarını teminat altına alacaktır." sözleriyle süreci aktardı.
Öte yandan, bölgedeki yerel unsurların resmî devlet kurumlarına entegrasyon sürecini anbean denetlemek ve yürütmek amacıyla üst düzey bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.