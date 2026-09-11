"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının duruşmasında, tutuksuz sanık ünlü iş insanı Süleyman Çetinsaya’nın çapraz sorgudaki açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Çetinsaya, “Boğaziçi İmar’daki güçlendirme ruhsatı sürecinde yoksullara dağıtılmak üzere 500 bin dolarlık market yardım kartı istendi. Parayı İBB danışmanı Yakup Öner’in yönlendirmesiyle elden teslim ettim.” dedi.

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının duruşmasına, tutuksuz sanık ünlü iş insanı Süleyman Çetinsaya'nın mahkeme başkanı ve duruşma savcısının çapraz sorgusunda yaptığı ezber bozan açıklamalar damga vurdu.

İş insanı Süleyman Çetinsaya Yaklaşık 50 yıldır inşaat sektöründe olduğunu ve TBMM Üstün Hizmet Madalyası bulunduğunu belirten Çetinsaya, Boğaziçi İmar'daki ruhsat süreci için elden 500 bin dolar teslim ettiğini itiraf etti. İBB danışmanı Yakup Öner Rüşvet suçlamalarını kabul etmeyip ödemeleri hayır için yaptığını iddia eden Çetinsaya, İBB Merter binasında odası bulunan danışman Yakup Öner'in kendisini Süleyman Atik'e yönlendirdiğini söyledi.

Çetinsaya, "Boğaziçi İmar'daki güçlendirme ruhsatı sürecinde yoksullara dağıtılmak üzere 500 bin dolarlık market yardım kartı istendi. Kendi imkânlarımla bu kadar kısa sürede kartları temin edemeyeceğimi söyleyince 'Sen uğraşma, parayı ver, biz hallederiz' dediler. Parayı Süleyman Atik'in ofisinde elden teslim ettim" dedi. Mahkeme Başkanının "Verdiğiniz 500 bin doların makbuzu var mı?" sorusuna "Makbuzu yok efendim, şahsi paramdan verdim. Rüşvet olarak algılamadım" yanıtını veren Çetinsaya, Duruşma Savcısı'nın "Peki parayı niye belediyeye yatırmadınız da direkt elden verdiniz?" sorusunu ise "Market kartı almak için belediyeye para yatıramam ki. Sayın Başkan gezerken garibanlara dağıtacaktı" diyerek yanıtlamaya çalıştı.